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心疼護理人員採檢熱昏倒 宜蘭企業合贈正壓空調檢疫亭

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭日前有護理人員採檢時熱到昏倒，讓人心疼，宜蘭7家企業今天合贈2台正壓空調檢疫亭，內有空調及抗菌濾網，讓採檢人員在舒適安全的環境下挺住第一線。圖／縣府提供
宜蘭日前有護理人員採檢時熱到昏倒，讓人心疼，宜蘭7家企業今天合贈2台正壓空調檢疫亭，內有空調及抗菌濾網，讓採檢人員在舒適安全的環境下挺住第一線。圖／縣府提供

避免疫情擴散，擴大社區採檢是重要防疫手段。宜蘭日前卻發生護理人員穿著密不通風的「兔寶寶」防護衣採檢熱到昏倒，讓人心疼，縣內7家企業在菌寶貝博物館董事長陳勝騰號召下，今捐贈工研院2台「雙面採檢正壓式檢疫亭」，讓採檢人員在空調且安全環境下挺住第一線。

宜蘭自從5月11日發生銀河遊藝場群聚感染後，不斷擴大採檢，至今累計採檢共6267例，數量相當驚人，除了陽明交大醫院及聖母博愛有兩處戶外檢採站；另也視疫情需要，前往宜蘭大學採驗371人及南澳鄉碧候村集中擴大採檢上千人。

但上周卻發生聖母醫院護理人員前往碧候村採檢時，全穿防護衣包緊緊，悶熱昏倒，她休息40幾分鐘補充水份後，再起來繼續採檢，精神讓人感動。

有感於第一線醫護人員不眠不休投入防疫，宜蘭縣菌寶貝博物館董事長陳勝騰發起，號召東凌製衣、虎牌米粉、宜珍團膳、亞典菓子工場、莎貝莉娜觀光工廠及台灣福昌集團共7家善心企業，共同捐贈2台、價格126萬元的「雙面採檢正壓式檢疫亭」給縣府，統籌作為防疫之用。

據了解，工研院研製的「雙面採檢正壓式檢疫亭」很搶手，供不應求，善心企業透過管道才得以提早購得，否則必須等到6月中。檢疫亭內部具有有舒適的節能空調、清除抗菌濾網、獨立空間設計可減少相互感染，讓採檢者不用穿著厚重的防護設備，能夠在涼爽安全的環境下工作，並讓民眾接受更迅速的服務。

縣長林姿妙今天下午在防疫記者會中，由衷感謝企業界的愛心，也再次向辛苦的醫護人員致上敬意，這兩台正壓檢疫亭，優先提供給陽明交大醫院及聖母博愛的戶外檢採站使用。

醫護人員 疫情 交大

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