原民會挹注千萬元 花蓮市化道路近日刨鋪改善路況

花蓮市化道路是美崙地區重要道路，也是幾可普部落聯外道路，縣議員魏嘉彥去年反映路面狀況不佳，凹凸不平，影響用路安全，建請市公所爭取經費改善。市公所向原民會爭取到千餘萬元，上月底施工，市長魏嘉賢今天視察，表示預計6月11日可以完成標線畫設，也提醒民眾施工期間繞道通行。

化道路從中美路到府前路段，全長共1.2公里，上月31日前全部刨除施工。市長魏嘉賢今天與建設課長徐國城、原行課長陳晏萍等人視察，預計這個月7日可鋪上柏油，11日畫好標線。

魏嘉賢說，去年接獲縣議員魏嘉彥反映，這個路段路況不佳，路面修修補補，像拼布一樣。因附近有學校、榮民之家等單位，擔心學生上下課、榮家長輩進出會受到影響，建議市公所儘快改善。

市公所估算經費要上千萬元，非財政可以負擔，向原民會爭取經費，因是幾可普部落聯外道路，獲原民會核定工程總經費1382萬元，中央補助1243萬8000元，市公所自籌138萬2000元，今年3月由長富營造以1222萬元得標。