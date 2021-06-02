原民會挹注千萬元 花蓮市化道路近日刨鋪改善路況
花蓮市化道路是美崙地區重要道路，也是幾可普部落聯外道路，縣議員魏嘉彥去年反映路面狀況不佳，凹凸不平，影響用路安全，建請市公所爭取經費改善。市公所向原民會爭取到千餘萬元，上月底施工，市長魏嘉賢今天視察，表示預計6月11日可以完成標線畫設，也提醒民眾施工期間繞道通行。
化道路從中美路到府前路段，全長共1.2公里，上月31日前全部刨除施工。市長魏嘉賢今天與建設課長徐國城、原行課長陳晏萍等人視察，預計這個月7日可鋪上柏油，11日畫好標線。
魏嘉賢說，去年接獲縣議員魏嘉彥反映，這個路段路況不佳，路面修修補補，像拼布一樣。因附近有學校、榮民之家等單位，擔心學生上下課、榮家長輩進出會受到影響，建議市公所儘快改善。
市公所估算經費要上千萬元，非財政可以負擔，向原民會爭取經費，因是幾可普部落聯外道路，獲原民會核定工程總經費1382萬元，中央補助1243萬8000元，市公所自籌138萬2000元，今年3月由長富營造以1222萬元得標。
魏嘉賢今天特別感謝原民會的經費協助，並說，化道路有不少管線單位的人孔蓋，為避免不同單位重覆開挖引起民怨，在施工前已經先與相關單位協調，商請先下降調整人孔蓋，待路面刨除重鋪工程完成後，再將太低的人孔蓋提高，讓路面更平整。市公所也在施工前先通知當地的民孝、民意、民政、民享等4里的里長，請他們協助轉知，提醒里民施工期間繞道而行。
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