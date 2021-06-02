羅東藝穗節遭受疫情衝擊 20年來首度宣布停辦

宜蘭縣羅東鎮公所每年夏天舉辦的大型旗艦活動「羅東藝穗節」，因為受到疫情影響，鎮長吳秋齡今天宣布「停辦」，與民間各行業齊心抗疫，這也是羅東藝穗節活動舉辦20年來的第一次停辦。

羅東藝穗節屬於帶狀型活動，每年夏天舉辦14天，包含熱鬧的表演、手作、市集、花車、大小踩街等，系列活動炒熱小鎮氣氛，同時也帶進觀光人潮及收益，今年有些籌備工作已經進行，眼見受疫情衝擊，不得不喊停。

吳秋齡表示，疫情期間，各行各業竹朋友們都辛苦了，考量疫情尚未平穩，2021年雖然是羅東藝穗節20周年，鎮公所經慎重考量，決定取消踩街、市集與表演等活動。