疫情苦餐廳歇業 民眾宅配整隻黑鮪買到賺到

目前正是黑鮪魚最肥美的季節，卻碰上疫情升溫導致餐廳歇業，台東魚販索性推出宅配外送，因價錢親民，不少人合資宅配，甚至買整隻黑鮪魚，直呼「買到賺到」。

「這時候真的買到賺到」在台東縣成功鎮四代魚販「阿春水產」福裕號王老闆忙著分裝剛處理好的小包裝黑鮪魚，準備宅配到消費者家中，他也無奈透露由於宅急便塞車，強調新鮮的黑鮪魚「只好自家車隊自己送」。

目前進入黑鮪魚、黃鰭鮪魚產季，成功鎮新港漁港是東部最大漁港，每天都有鮪魚入港，以往整隻拍賣最大的客戶都是餐飲業者；不過因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升至三級警戒，餐飲業暫停歇業，漁民只能另尋銷售出路。

「以往一半的價格買到同等級的黑鮪魚」王老闆說，餐廳歇業只能變通方法推出宅購，價錢親民相當受歡迎，有民眾集資購買整隻黑鮪魚，也有人單獨買一隻與親友分享，「沒想到疫情讓大家都能吃到當季最好吃、最肥美、最油的黑鮪魚」。

他說，今天有人團購買1隻183公斤的黑鮪魚，「5萬元有找」，過去賣給餐廳最少都超過10萬元。

王老闆說，處理1隻黑鮪魚從殺到分裝需要6個小時，分裝成小包裝才方便團購，目前能量1天只能處理1隻，現在「累到看到鮪魚都會怕」。

新港區漁會漁市場主任李宏勇今天表示，過去每天漁市場拍賣都有200多名魚販到現場搶購，現在大約只有50多人。黑鮪魚價錢從每公斤新台幣400至500元的拍賣價掉落到200至300元；黃鰭鮪魚更從200元至300元降至80元至100元。