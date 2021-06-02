花蓮原民部落封溪 遊客無視封鎖線擅闖遭裁罰

全台防疫3級警戒，花蓮縣原住民部落自設防疫站，拒絕遊客進入，但仍有零星遊客闖入，萬榮鄉西林村將二子山野溪溫泉入口處用石頭封住；秀林鄉翡翠谷、黃金峽谷則有遊客硬闖遭裁罰。

吉安警分局指出，日前銅門派出所接獲民眾通報，有疑似外來車輛停在封閉的翡翠谷外，警方現場等待果真有2名遊客，經詢問為新北遊客，稱「有看到封鎖線，但大老遠跑來，不進去很可惜」，員警當場取締，函送花蓮縣政府裁罰。

吉安警分局指出，地方主管機關基於傳染病防治法，封閉戲水景區配合全國防疫暫停開放至14日，若拒絕、規避或妨礙管制措施，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿輕視，以免受罰。

花蓮累積35例新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，不少原住民部落自發性成立防疫攔檢站，對近日部落民眾實施實名制、量體溫等，也婉拒遊客進入部落。

花蓮萬榮鄉西林村內有知名的二子山野溪溫泉，入口處設立防檢站、族人組織巡守隊在部落巡視，西林村幹事余文旺說，擔心遊客闖入，乾脆用石頭將二子山入口路封起，呼籲遊客暫時不要前往。

花蓮秀林鄉同樣也有多處消暑聖地，鄉公所針對轄內5處戲水處拉起封鎖線、暫時性封閉。不過三棧村黃金峽谷及銅門村的翡翠谷，近日皆有外地遊客闖入，遭地方族人檢舉，函送相關單位裁罰。