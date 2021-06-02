宜蘭頭城鎮啟動疫情紓困 市場免使用費、泳池減租金
疫情衝擊很多行業，宜蘭頭城鎮公所與代表會討論，今天宣布紓困方案，公有零售市場免收使用費及清潔費，商場及鎮立游泳池減收租金。
由於頭城鎮民代表會停會期間，代表改以連署向鎮公所建議，經討論評估紓困方案後拍板定案，今天公告如下：
●公有零售市場(即傳統市場承租商23攤，僅收清潔費4攤；不含燦坤、全聯) 即日起至8月底，使用費及清潔費全免。
●頭城商場(即公共造產商場一、二樓店鋪32家；不含住家) 即日起至8月底，減收店舖租金35％。
●鎮立游泳池減收租金4個月。
鎮長曹乾舜表示，由於國內疫情仍未明朗，鎮公所會更關注追蹤後續變化，滾動式檢討，配合中央或縣府各項規定，使受惠範圍及對象增加，也請鎮民共體時艱，確實遵守防疫規定，外出時避免逗留，進出任何場所，緊密配戴口罩，禁止群聚，降低感染風險。
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