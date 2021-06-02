爬百岳的髮型師有愛 爬5小時深入黑暗部落為族人義剪

每隔半年，在台北擔任髮型設計師的Ivy帶著專業剪髮器具離開東區，搭2小時火車到花蓮，再辛苦爬5小時陡峭山路，到海拔逾千公尺的大同、大禮「黑暗部落」，就為了替素不相識的族人義剪，外人看起來辛苦，Ivy樂在其中，上個月初，她再度上山，她說「這是我和族人的約定，也是我喜歡做的事。」

大同、大禮部落位於花蓮縣秀林鄉、太魯閣國家公園範圍內，海拔約1200公尺，兩個部落加起來只有20幾戶，是車子到不了的地方，連供人走的步道，都有好幾段必須手腳並用才爬得上去，因為電力無法到達，被稱為黑暗部落。

Ivy名叫張立欣，從事髮型設計20多年，工作之餘熱愛爬山，已經走過多座百岳，是「爬百岳的髮型師」，也因為愛山，意外和大同、大禮部落結下不解之緣。

3年前，為了帶新加坡客人認識台灣，她第一次走進大同、大禮，那次機緣，她發現當地族人因交通不便，鮮少下山，就算下山也要處理許多雜事，投宿的民宿阿姨得知她的職業，興奮詢問「可以幫我剪頭髮嗎？」

不忍拒絕阿姨的期待，Ivy接過對方遞來的家用塑膠柄剪刀，憑著專業技術修修剪剪，雖然在山上只能克難修剪，剪完後老闆娘滿意得不得了，滿臉笑容向家人炫耀，Ivy發現「原來只是一點小事，也能讓族人這麼開心」，許下義剪約定，還擔心若隔1年才上山，會讓族人等太久，規畫每半年就上山義剪一次。上個月初，她再度花了好幾個小時上山義剪。

Ivy為族人義剪完全不收費，就連投宿的民宿老闆接受她的服務，想回報免費住宿，她也堅決推辭。

Ivy說，理髮是她的專業，爬山是她的興趣，能把專業結合興趣，她非常開心，尤其每次剪完，看到族人純樸臉上開心笑容，讓她找回當初入行的初衷，更是離開山林回到都市努力工作的動力。她不只剪髮，還努力為部落行銷觀光，每次上山她都努力攝影，記錄與當地居民的互動，下山後，透過臉書、IG等社群分享黑暗部落之美。