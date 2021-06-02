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食神終於歸位！疫情下煮夫廚藝大躍進 老婆吃到考慮疫情後開餐廳

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
疫情嚴重，民眾減少外食，自煮風氣盛。圖／讀者提供
疫情嚴重，民眾減少外食，自煮風氣盛。圖／讀者提供

疫情嚴峻，民眾減少外出在家防疫，但還是不能虧待「五臟廟」，料理三餐成為一大挑戰，台東不少民眾在臉書分享在家抗疫廚藝，有人說「幾十年沒下廚，食神終於歸位」、「看到孩子吃光光，感動到快掉眼淚」、「疫情解封，老婆考慮要我開餐廳」。

「每天都在家煮飯菜，料理功夫真的會進步！」台東邱姓市民說，以前一家人都吃外食較多，現在疫情嚴重，都買菜回家煮，本來都快忘光的食材配料，這一個月來全都駕輕就熟，老婆吃到要我考慮疫情過後開餐廳，讓他愈煮愈有自信。

張姓市民表示，因為工作關係，自己幾乎沒在下廚，但孩子停課在家，也只能硬著頭皮煮東西，從一開始菜色不是太鹹，就是魚肉沒煎熟，孩子們吃幾口就放棄了，慢慢地看到小孩都把菜吃光光，內心感動不已，才知道廚藝已經大躍進了。

「現在給我蔥、蒜、薑和辣椒，就能煮出好菜！」一位李姓媽媽說，煮菜其實不難，只要控制火侯，掌握時間，就能煮出一手好菜，剩下的就是怎麼運用配料，像是她最近學會的蔥爆豬肉，只要有蔥、蒜、辣椒，大火快炒就搞定，還有生薑清蒸鮮魚，也是簡單又健康的料理菜。

衛福部台東醫院營養師楊雅喬說，民眾疫情期間三餐在家吃，還是要均衡飲食、適當運動，盡可能每餐要搭配生鮮蔬菜、水果，肉品可選擇新鮮豬肉、雞肉或魚肉，避免選加工肉品，少鹽、少油、少辛辣，最好以最原始簡單的食材為主。

防疫期間自煮風氣盛，不少民眾在臉書分享廚藝。圖／讀者提供
防疫期間自煮風氣盛，不少民眾在臉書分享廚藝。圖／讀者提供

疫情 台東 下廚

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