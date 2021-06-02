花蓮吉安鄉市場攤位租金減半 明天全鄉大消毒

新冠肺炎本土確診人數持續增加，人潮銳減下，影響許多商家生意，花蓮吉安鄉公所考量市場攤商近期受到疫情衝擊，宣布鄉內公有市場攤位3個月租金減半，協助攤商業者度過難關。另鄉公所與各村長合作，明後2天啟動全鄉消毒總動員，不放過任何一處巷弄，進行全面性環境消毒。

鄉公所指出，在縣府補助公有市場攤位租金減免2成的基礎上，吉安鄉公所再加碼補助減免3成，共計減免5成租金，減半租金自6月起算至8月底止，為期3個月。

公有仁里市場林姓攤商說，自本土疫情擴大後採買人潮大幅度下滑，來匆匆去匆匆、看得快買得急，連帶生意大受影響，營業額只剩平常的一半，感謝鄉長體恤民情，讓業者還能繼續撐下去，每位攤商也會全力配合公所要求做好防疫工作。

另外，鄉長游淑貞表示，全鄉消毒總動員將於6月3、4日全天展開，與18村村長分工合作，由吉安鄉清潔隊負責主要幹道與各大街道消毒，各村村長則以人力搭配機具，負責穿梭巷弄，進行環境消毒。而清潔隊於6月14日三級防疫警戒解除前，也會每天持續以村為單位，進行定期重點巡迴消毒工作，以阻絕跨區傳染風險。