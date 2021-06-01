疫情衝擊經濟壓力大 宜蘭新住民家庭傳家暴

宜蘭縣5月疫情爆發以來，移民署宜蘭縣服務站推動「外籍人士安心採檢防疫專案」，主要針對4月21日至5月14日期間，曾出入萬華周邊、宜蘭高風險地區的失聯移工，除了「不通報、不查處」，也祭出「不收費」服務，不論合法或失聯移工、逾期者，若有疑似染疫症況，都能至陽明交大醫院、羅東聖母醫院免費篩檢。

宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，疫情之下，外籍移工行蹤難掌握、聯繫不易。在移民署政策之下，宜蘭縣服務站與衛生局再提供一項服務，免收約5000元的核酸檢測費，其相關就醫資料不會通報警政、移民等治安機關，甚至不因此遭相關單位查處，迄今已有10餘人。

至於新住民家庭也受影響，簡玉屏提到，宜蘭縣內逾9000名外籍配偶，陸配占比過半約5000人，其中又以女性為大宗。除了文化、語言不同，加上疫情關係，外配家庭頻傳家暴，她觀察數據有微幅上升，原因不外乎家庭經濟壓力。