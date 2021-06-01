宜蘭員山荷花田 千坪白花優雅綻放

荷花荷花幾月開，6月到來正是賞花好時機。宜蘭縣員山荷花田近期陸續盛開，地點就在德湖路二段，放眼望去滿滿白荷花，相當賞心悅目。員山鄉尚德村長林文昌表示，這些都是村民栽種，讓路過民眾能有美景欣賞。

員山荷花田在德湖路二段共有兩區，占地近1300坪，栽種的全是白荷花；有別於紅荷花，白荷花的花朵更大，蓮子也較飽滿。起初，謝先生出發點在於，和家人去台南白河看荷花覺得漂亮，加上自家有地，便拿種子回來栽種，這一種將近12年，也成了另類員山景點。

地主謝先生表示，白荷花的花期不長，6月中旬到7月中旬花況最漂亮，推薦此時來訪，而7月下旬過後，花期便進入尾聲。他也分享賞花最佳時機，就是清晨5點到7點，還有傍晚4點到6點，白荷花最為盛開，至於中午陽光強烈，花朵綻放程度不如上述兩個時間點。