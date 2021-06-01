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礁溪天主堂與文聲復健院被偷拆至今3年 終於要修復了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪天主堂於3年前遭人夜襲偷拆，殘破不堪，最近終於要修復了。圖／孫博萮提供
礁溪天主堂於3年前遭人夜襲偷拆，殘破不堪，最近終於要修復了。圖／孫博萮提供

宜蘭「礁溪天主堂建築群」於2019年4月被登錄為歷史建築前，連夜被教會偷拆，引爆軒然大波；縣府之後爭取修復經費又遭教友反彈，直到最近溝通終於獲得同意。文化局將於下個月針對天主堂與文聲復健院等建築群展開調查修復，未來供教會活化利用。

「礁溪天主堂」於2017年底被宜蘭縣府列為暫定古蹟，隔年4月底暫定的期限到期、縣府未展延，教會利空這段「空窗期」夜襲，雇請怪手連夜敲掉建築物，2018年6月6日一早被人發現拆得面目全非，磚牆裸露，連同教堂後方的文聲復健院也受損大半，群起譁然；事發後，縣政府才緊急去張貼「暫定古蹟」展延公告。

聖若瑟天主堂（俗稱礁溪天主堂）與文聲復健院創建於1960年代，礁溪聖若瑟天主堂為永寧建築師事務所設計，扇形建築造型獨特，為宜蘭地區早期具有現代建築精神的建造物；文聲復健院則由沈鶴甫建築師所設計，以礁溪溫泉做為小兒麻痺孩童復健場所，裡頭有全台唯一的溫泉水療池，見證天主教在宜蘭對弱勢族群醫療照護及教育的重要貢獻。

礁溪鄉最近幾年繁榮發展，土地價格飛漲，礁溪天主堂位於市區，教會有意開發利用，但文史工作者建議縣政府保護，並公告納入歷史建築，與所有權人財團法人天主教會台北教區意見相左，以致釀成夜襲拆除風波。

縣政府緊急出面保住殘存的建築體，文化局直到2019年4月經文資審議委員會審議，把天主堂建築群登錄為（含天主堂、辦公室及宿舍、文聲復健院）登錄為歷史建築。

但爭執風波未平，縣政府爭取經費修復，引發天主教會台北教區及教友反彈，致修復延宕無法進行，直到今年3月間溝通獲共識並取得教會的同意公文。

縣府文化局今天在縣務會議說明處理情形，因擔心建築體毀損，將先進行清理加固，縣府爭取117萬元展開調查研究，接著於明後年再爭取費用進入設計及修復工作。

早年礁溪天主堂的正面原貌，扇形建築造型獨特，竟然在3年前被偷拆大半，之後才被縣府公告登錄為歷史建築。圖／葉永韶老師提供
早年礁溪天主堂的正面原貌，扇形建築造型獨特，竟然在3年前被偷拆大半，之後才被縣府公告登錄為歷史建築。圖／葉永韶老師提供
3年前2018年6月6日，遭人夜襲偷拆的礁溪文聲復健院，牆面殘破不堪，最近終於要修復了。本報資料照
3年前2018年6月6日，遭人夜襲偷拆的礁溪文聲復健院，牆面殘破不堪，最近終於要修復了。本報資料照

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