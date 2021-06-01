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花蓮暑假活動全暫停 縣府籲外縣市返鄉民眾快篩

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚宣布，因應疫情，7、8月的指標大型活動都會暫停辦理。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚宣布，因應疫情，7、8月的指標大型活動都會暫停辦理。圖／花蓮縣政府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮縣政府宣布，7、8月的大型活動全數暫停辦理，請民眾非必要勿移動。有關於傳統市場分流，真正做到單雙號分流有難度，鄉親可自主依照星期或單雙日分流，一次購足、快買快走。另除了高風險區域無症狀民眾，也請自外縣市返鄉鄉親到衛生所做快篩，防堵疫情。

縣長徐榛蔚表示，全台三級防疫期間到6月14日，即使下修為第二級，也有室內外人數限制，因此7、8月的指標大型活動都會暫停辦理，包含夏戀嘉年華、紅面鴨放暑假、知卡宣綠森林水上公園、鼓王爭霸、聯合豐年祭等活動，同時不鼓勵外縣市鄉親移動，以做好防疫。

針對傳統市場分流，徐榛蔚說，請盡量不要在熱門時段買菜，戴好口罩、勤洗手消毒，曾聽聞有鄉親只有1人買菜會提不動，沒辦法一次買1周的量，因此真正做到身分證單雙號分流有難度，鄉親可自主依照星期或單雙日分流，減少群聚。

徐榛蔚指出，除了位於高風險區域無症狀民眾，也請自外縣市返鄉鄉親，向衛生局聯絡做免費快篩，可打電話或傳簡訊預約，而花蓮還有慈濟、門諾等7家醫院設立篩檢站，可就近快篩採檢。另外，縣府啟動新冠肺炎指定捐款專戶，針對弱勢送診的費用、防疫物資等，都可由捐款支應。

花蓮縣府啟動新冠肺炎指定捐款專戶，針對弱勢送診的費用、防疫物資等，都可由捐款支應。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府啟動新冠肺炎指定捐款專戶，針對弱勢送診的費用、防疫物資等，都可由捐款支應。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府呼籲民眾自主依照星期或單雙日分流，減少群聚。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府呼籲民眾自主依照星期或單雙日分流，減少群聚。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府請自外縣市返鄉鄉親到衛生所做快篩，防堵疫情。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府請自外縣市返鄉鄉親到衛生所做快篩，防堵疫情。圖／花蓮縣政府提供

新冠肺炎 徐榛蔚 衛生所

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