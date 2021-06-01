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宜蘭新增5確診 小兄弟逃離新北重災區未料早已被傳染

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭新增5名確診，1例與金樽餐廳群聚有關、2例是宜蘭人在台北住院染疫、2例是不滿10歲的兄弟在新北已被傳染，回宜蘭驗出確診。圖／縣府提供
宜蘭新增5名確診，1例與金樽餐廳群聚有關、2例是宜蘭人在台北住院染疫、2例是不滿10歲的兄弟在新北已被傳染，回宜蘭驗出確診。圖／縣府提供

宜蘭今天新增5例確診者，其中1例與金樽餐廳群聚有關、2例是宜蘭人在台北住院染疫、2例是不滿10歲的兄弟，原本以為從新北回宜蘭住比較安全，但已經被感染，回宜蘭沒幾天被檢查確診。全縣目前累計共72例，居家隔離152人。

今天確診5名案例，在宜蘭都沒有足跡。案8552為60多歲的女性，她在5月10日陪家人住到台北某醫院接受治療，24日接觸到一位確診者（案5997），被列為住院隔離，25日接受第一次採檢，結果為陰性，29日出現咳嗽等症狀，再次採檢結果為陽性而確診，CT值17.5。

案8553為30多歲男性，是上一案8552的親人，他在5月10日入住台北某醫院接受治療，同樣在24日接觸到確診者，因此轉為住院隔離，25日也接受第一次採檢，結果為陰性，29日第二次採檢為陽性確診，CT值24.5。

案8554與案8555是一對不滿10歲的孩子，原本與父母、祖父母住在新北市，因新北市疫情嚴峻，5月26日由母親自行駕車送回宜蘭家中照顧。但回來才一兩天，因孩子的祖母及祖父於27日及28日分別被確診（案6690及案7257），兩人被通知居家隔離，採檢為陽性確診，CT值分別是20及21，目前無症狀。

案8785是一個50多歲的女性，是宜蘭市金樽餐廳喜宴案確診者案4991的母親。案4991確診後，她就被列為居家隔離者，當時採檢為陰性。但5月31日出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、頭痛等症狀再次採檢，結果為陽性而確診，CT值13。

宜蘭新增5名確診，1例與金樽餐廳群聚有關、2例是宜蘭人在台北住院染疫、2例是不滿10歲的兄弟在新北已被傳染，回宜蘭驗出確診。圖／縣府提供
宜蘭新增5名確診，1例與金樽餐廳群聚有關、2例是宜蘭人在台北住院染疫、2例是不滿10歲的兄弟在新北已被傳染，回宜蘭驗出確診。圖／縣府提供

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