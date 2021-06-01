曾任花蓮四維高中校長逾30年 佛光弟子黃英吉今晨病逝

花蓮縣私立四維高中董事長黃英吉今晨病逝家中，享壽86歲。黃英吉生前篤信佛法，師承佛光山星雲大師，擔任四維高中校長逾30年，治校期間推展三好教育，重視學生品格，但晚年患有糖尿病等疾病，健康狀況不佳，今天辭世，讓師生相當不捨，校方表示會全力協助家屬辦理後事，並等疫情趨緩後，再辦理相關紀念活動。

黃英吉是苗栗人、台大法律系畢業，畢生致力於教育，民國61年獲得四維高中董事會聘請擔任校長，一直到民國96年才交棒，接任四維高中董事長。

擔任四維校長期間，黃英吉與佛光山星雲大師結緣，皈依其門下，獲授證為佛光長者。黃英吉在學校致力推展「做好事，說好話，存好心」的三好教育，他用愛心和品德治校，將一度被視為「太保學校」，僅剩200多名學生的私校，改造成重視學生品格、獲得家長肯定、也曾獲評全國優質高中，學生人數千餘人的學校，今年該校普二甲班學生徐唯嘗，還獲得總統教育獎。

黃英吉因罹患糖尿病，晚年健康狀況不佳，且必須洗腎。今天清晨他在家中病逝，消息傳出，讓歷屆校友非常不捨。