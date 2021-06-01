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百年疫情衝擊 官方首次建議豐年祭停辦

中央社 / 台東縣特稿

傳承百年的阿美族豐年祭，84年前曾被日本政府下令停辦，但各部落依然續辦，也未被18年前的SARS疫情擊退；今年台東新冠肺炎疫情升溫，台東縣政府首次建議停辦。

阿美族豐年祭，外地遊子必須返鄉傳承祭儀文化，還有一項重頭戲是族人穿傳統服飾手牽手迎賓舞，開放外賓參加和共舞，台東縣境內上百場的大小豐年祭活動，少則3天，多則1星期。

去年台東縣政府原住民行政處基於部落自主，由部落自行決定是否辦理，有部落取消，有部落如期舉行，也有部落縮小規模。

今年因台東新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，已有10餘人確診，台東縣政府日前行文各鄉鎮公所，建議暫停或延期取消原住民豐年祭、收穫祭。

根據文獻紀載，阿美族豐年祭包括很重要的歲時祭儀和年齡層進階、迎賓舞，這百年來從未間斷，1937年日本人下令停止豐年祭，改穿西裝於元旦慶祝新年，但當時族人認為豐年祭有很重要的海祭必須下海，元旦酷寒根本無法下海，因此許多部落繼續在7月舉辦豐年祭。

另外，根據鹿野鄉誌資料，1937年至1939年間鹿野鄉的豐年祭也未遵從日本人的規定停止辦理。

文獻紀載，從1937年至1939間台東阿美族部落的年齡層命名都是Lakton（啦克頓、拉克頓、拉古斷），意思就是「要被中斷，但沒被中斷 （指豐年祭被日本政府中斷，但沒被中斷）」。

接著，2003年全球同樣爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群），當年的豐年祭皆如期舉行，甚至鹿野鄉永昌部落隔年的年齡層命名就是「拉嘴籠 （戴口罩）」，指人人外出須戴口罩，如早期牛耕田必須掛嘴籠般，為歷史留見證。

阿美族傳承百年豐年祭，84年前在日本政府統治作為下強迫停辦，但部落仍改變形式繼續舉辦；今年則因新冠肺炎疫情嚴峻，台東縣政府建議暫停或延期，百年疫情確實衝擊了百年文化的傳承。

豐年祭 台東 新冠肺炎

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