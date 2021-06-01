疫情衝擊 花東原民豐年祭暫停或延後

受到新冠肺炎影響，花、東原住民豐年祭也受到衝擊，今年台東縣政府首次由官方建議暫停或取消，不少部落決定取消；花蓮縣政府主辦的豐年節活動則延後舉辦。

新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊原住民傳統祭儀，從6月底台東地區有上百場阿美族的豐年祭及魯凱族、排灣族、卑南族的收穫祭陸續登場，持續至9月底。

去年爆發新冠肺炎疫情，台東縣政府原住民行政處基於部落自主，由部落自行決定是否辦理。有部落取消，有部落如期舉行，有部落則縮小規模加強防疫。

今年因疫情升溫，台東縣政府今天正式函文通知各鄉鎮市公所，建議暫停或延期舉行。具有指標性的台東市公所舉辦的「馬卡巴嗨」豐年祭活動決定取消，這也是第2年取消；另外，每3年1次的全縣阿美族聯合豐年祭剛好今年舉行，目前尚未討論取消或是延期。

魯凱族達魯瑪克部落頭目古昌宏弘表示，每年7月第2個星期舉辦達魯瑪克收穫祭不對外公開的祭儀照常舉行，鞦韆大會活動則等8月看疫情變化再決定。

其餘部落因這2天才收到台東縣政府的建議公文，必須召開會議後才會進一步做決定，公布在鄉鎮公所網站。

花蓮同樣也有多場原住民祭儀活動，花蓮縣政府雖還沒有正式建議各部落暫停或延期，但已宣布縣府主辦的「聯合豐年節活動」延期舉辦，初步規劃延後至11月辦理，視疫情狀況調整。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村今天指出，花蓮共200多個原住民部落，各部落祭典由部落決定，縣府與各部落保持密切聯繫，長輩們都很關心疫情發展，目前傾向延後或縮小規模。

陳建村指出，部落長輩正在討論，若舉辦的時間到了，疫情還沒趨緩、疫苗還沒普遍施打，可能朝向縮小舉辦規模，暫停旅外族人回來參加或是延後舉辦等方式，不論如何舉辦，都需遵守中央流行疫情指揮中心的集會活動規定。