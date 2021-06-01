台東縣府行文建議停、延辦歲時祭儀 避免疫情擴散

疫情全國蔓延，台東縣政府今天發文通知各鄉鎮市公所，建議各部落停辦或延辦今年歲時祭儀，即使日後恢復舉辦，也要視疫情訂定相關防疫應變機制。 多數部落族人認同縣府決定，認為目前應該以防疫為優先。

每年夏季是阿美族等族群辦豐年祭等歲時祭儀的時間，往往吸引數十萬人次造，和各部落原住民同樂，原本去年出現疫情時，以祭儀可能要停辦，5月疫情就舒緩，且爆發國旅潮，多數部落依然照常舉辦。但今年疫情嚴峻，中央又禁止戶外10人以上群聚，縣府發文提醒，避免各部落觸法。

縣長饒慶鈴表示，歲時祭儀為每年各原住民族最盛大的祭典，目前國內疫情嚴峻，全國三級防疫警戒階段延長，歲時祭儀長時間集會，且須近距離接觸，具高度傳播風險，為避免疫情因群聚傳播，縣府已行文建議今年部落歲時祭儀停、延辦，希望各部落可支持，防疫不要鬆懈。