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影／單雙號分流買菜驚人照曝光 人潮不見、停車場空了
宜蘭縣政府昨天宣布，從6月1日起全縣各市場採取實聯制，實施身分證尾數單、雙號分流買菜。首日情況是，沒有人看身分證單雙號，也沒有實聯制；不過受到新規定影響，人潮明顯退散、停車場空蕩蕩，賣菜嬤驚訝：「人都去哪裡了？」
市場買菜容易造成人潮聚集，而且有些商攤及買菜者不見得把口罩戴好戴滿。有鑑於近來確診者足跡經常出現在菜市場，縣政府昨天宣布，從今天起每周一上午、周三、五、日開放單號採買，周一下午、周二、四、六開放雙號採買。
新規定實施第一天，今天各菜市場並沒有管看身分證，也沒人問採買者的身分證尾數是單號或雙號，甚至幾乎也沒有實聯制。
不過，採買人潮大消退，明顯減少，以前停車一位難求的南北館市場停車場，竟然空蕩蕩，昨天星期一沒有開市，今天星期二照理說應該會有些買菜的人出門，但市場賣菜嬤被冷清狀況嚇到，「人去哪裡，怎麼都不見了」？
上午8點多，宜蘭市公所市場管理所人員到場了解現況，有攤商抱怨宜蘭疫情還好，建議不需要管這麼嚴格。縣政府工商旅遊處表示，現階段防疫仍不能鬆懈，市場買菜採「自主分流」措施，先讓民眾自動配合，暫時還不會稽查開罰，若是再無法減少人潮群聚，不排除加強管制。
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