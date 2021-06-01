避免人擠人 花蓮市長魏嘉賢到市場鼓勵自主分流

傳統市場人擠人，恐怕成為疫情破口，花蓮市長魏嘉賢今天到重慶市場鼓勵消費者自主依身分證尾數號碼做分流，周一、三、五、日由尾數單數採馬，周二、四、六改成尾數雙號上市場，且以「快買快走、一次買足」為原則，減少群聚。

對於自主分流，不少上市場採買的民眾表示樂意配合。花蓮市張先生說，要對抗疫情就是要減少群聚，若因分流，當天沒辦法到市場採買，也可以到農會或其他地方買，而且到傳統市場一次多買一點，也可以減少出門採買的頻率；李小姐身分證尾數是單數，今天還是到重慶市場採買，她表示，今天才知道要自主分流，以後一定會配合；並說，以前逛市場是樂趣，但現在不敢久待，都是買好就趕快走。

花蓮市長魏嘉賢說，目前除了市內的重慶、中華、復興、大同、市八（中山）等公有零售市場，民營的美崙市場也主動加入鼓勵民眾分流採買的行列。

他說，其實很多民眾擔心傳統市場擁擠，希望做好分流，所以市公所提供身分證尾數單數在一、三、五、日進市場，雙號則是二四六的自主分流方式，但並非強制性，這個做法希望讓市場依然能夠運作，民眾採買時也能減少群聚，且公有零售市場都有實聯制、量體溫和消毒，民眾可以安心採買。