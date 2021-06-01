林右昌累趴沙發照曝光上萬網友不捨 爆瘦9公斤守住疫情

基隆市昨天新增確診個案減到只有3例，市長林右昌昨深夜11時，在臉書貼出一張深夜累倒在沙發上的照片，短短1小時就湧入超過1萬個讚，紛表達不捨，為市長加油，林右昌說，在5天前單日新增17例，那時壓力實在幾乎到了頂點，直到昨天終於確認，基隆防疫初步有成，「我們真的守住了！」

林右昌寫著，You are NOT alone. We are NOT alone！今天+3，終於可以稍稍安心睡一下。這半個多月以來，台灣的疫情從2級警戒升高到3級警戒，大台北首都圈每日確診數都在創新高，每天看著雙北地區破百例的數字不斷往上飆，基隆緊鄰雙北市，他跟同仁更是每天都在壓力鍋裡翻騰。

林右昌說出這幾天防疫的驚濤駭浪，他說，這陣子，他經常請教專家、每天研究掌握疫情發展，腦袋一直轉的結果，往往弄到凌晨2、3點都還睡不著。有好幾次為了掌握最新資訊，2點多了還跟衛生局長及疫政科長line來line去。他看到時間這麼晚了，驚嚇了一大跳，趕快中止，要他們趕緊去睡覺，因為實在太操了，一早8點半，還要開防疫會議呢。

「每天最焦慮的是全國的確診案例數字，隔天一早就是追著中央問我們幾例？追著同仁問對個案疫調掌握的最新進度，日復一日，夜復一夜，不知不覺我竟然爆瘦了9公斤」。

昨天開完防疫會議，同仁跟他說：市長，今天我們「3」例，林右昌說，他當下有點恍神，還以為是在說某電視台的名字（三立），回神後，才警覺，她是在說今天的確診案件數。驚喜之餘，連問了3遍「真的嗎？」

林右昌指出，回想本土疫情之初，他立即關閉所有公共場所、勒令八大行業停業、廟口夜市休市，甚至鐵腕要求傳統市場停市、整頓復市、實聯制，把一切防疫手段做到極至。他率先呼籲三級警戒延長！甚至，後來他還當了回烏鴉，為了防疫不計毀譽，直接點名傳統市場是當前最大群聚破口（許多幕僚力勸他不要這麼傻），總算，辛苦是值得的。

林右昌說，在5天前，單日新增17例，那時壓力實在幾乎到了頂點！大前天是14例、到前天8例，到了昨天降為3例。直到今天終於確認，基隆防疫初步有成，「我們真的守住了！」

林右昌有感而發說，突然有種如釋重負的感覺，很累很暈，躺在辦公室沙發上連動都不想動。其實，不只是他，他知道大家也都累了。夥伴們！今晚，大家可以稍稍安心地睡一下，但這場仗還沒真正結束，「明天起床後，我們還要繼續奮戰！基隆加油！台灣加油！」