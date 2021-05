林右昌累趴沙發照曝光上萬網友不捨 爆瘦9公斤守住疫情

基隆市昨天新增確診個案減到只有3例,市長林右昌昨深夜11時,在臉書貼出一張深夜累倒在沙發上的照片,短短1小時就湧入超過1萬個讚,紛表達不捨,為市長加油,林右昌說,在5天前單日新增17例,那時壓力實在幾乎到了頂點,直到昨天終於確認,基隆防疫初步有成,「我們真的守住了!」

林右昌寫著,You are NOT alone. We are NOT alone!今天+3,終於可以稍稍安心睡一下。這半個多月以來,台灣的疫情從2級警戒升高到3級警戒,大台北首都圈每日確診數都在創新高,每天看著雙北地區破百例的數字不斷往上飆,基隆緊鄰雙北市,他跟同仁更是每天都在壓力鍋裡翻騰。

林右昌說出這幾天防疫的驚濤駭浪,他說,這陣子,他經常請教專家、每天研究掌握疫情發展,腦袋一直轉的結果,往往弄到凌晨2、3點都還睡不著。有好幾次為了掌握最新資訊,2點多了還跟衛生局長及疫政科長line來line去。他看到時間這麼晚了,驚嚇了一大跳,趕快中止,要他們趕緊去睡覺,因為實在太操了,一早8點半,還要開防疫會議呢。

「每天最焦慮的是全國的確診案例數字,隔天一早就是追著中央問我們幾例?追著同仁問對個案疫調掌握的最新進度,日復一日,夜復一夜,不知不覺我竟然爆瘦了9公斤」。

昨天開完防疫會議,同仁跟他說:市長,今天我們「3」例,林右昌說,他當下有點恍神,還以為是在說某電視台的名字(三立),回神後,才警覺,她是在說今天的確診案件數。驚喜之餘,連問了3遍「真的嗎?」

林右昌指出,回想本土疫情之初,他立即關閉所有公共場所、勒令八大行業停業、廟口夜市休市,甚至鐵腕要求傳統市場停市、整頓復市、實聯制,把一切防疫手段做到極至。他率先呼籲三級警戒延長!甚至,後來他還當了回烏鴉,為了防疫不計毀譽,直接點名傳統市場是當前最大群聚破口(許多幕僚力勸他不要這麼傻),總算,辛苦是值得的。

林右昌說,在5天前,單日新增17例,那時壓力實在幾乎到了頂點!大前天是14例、到前天8例,到了昨天降為3例。直到今天終於確認,基隆防疫初步有成,「我們真的守住了!」

林右昌有感而發說,突然有種如釋重負的感覺,很累很暈,躺在辦公室沙發上連動都不想動。其實,不只是他,他知道大家也都累了。夥伴們!今晚,大家可以稍稍安心地睡一下,但這場仗還沒真正結束,「明天起床後,我們還要繼續奮戰!基隆加油!台灣加油!」