看圖說故事 謠傳中藥行夫妻染疫身亡 婦人登門下跪道歉

基隆市劉姓婦人在LINE群組，轉傳自來街中藥行老闆夫妻染疫死亡訊息，謠言越滾越大，還傳出要封街。詹姓中藥業者說，不只他生意受影響，其他里民也飽受困擾。劉女今到中藥行下跪道歉，詹拉她起身，認為她是無心之過，不再追究。

基隆市本土病例逐日增加，已累計達128例。市府視4家小吃店群聚案風險性極高，成立專案小組圍堵疫情。鄰近的自來街也有小吃店，網路出現自來街消毒照片，搭配中藥行老闆夫妻死亡不實訊息，有人輕信或轉傳。

詹姓業者說，群組太厲害了，傳他「死亡」的訊息已傳到中南部，中南部親友也打電話來關切。謠言一直傳，不只影響他的生意，也影響里民，因為傳說這裡封街了，造成很大的困擾。

詹姓業者透過里長、議員協助，找到轉發不實訊息的劉女，要求她澄清。劉女昨天上午登門道歉，表示是在其他群組看到相關訊息後，轉傳提醒其他朋友注意。

劉女說明過程中雙膝跪地，對示對詹姓夫妻感到很抱歉。詹隨即拉她起身，表示相信她是無心之過，不想再追究，只要能澄清事實，讓街坊鄰居知道「中藥店沒有確診」，全是誤傳的消息就好了。

據了解，有名設籍自來街的老先生5月20日確診後，住進基隆長庚醫院治療，日前往生。由於家屬未出面善後，當地明德里長許文杰28日接獲醫院通知，希望他協助。許在輾轉取得死者妹妹出具授權書後，出面安排喪葬事宜。

許文杰說，為了防疫及安定民心，他連續3天在里內消毒，沒想到有人竟看圖說故事，還穿鑿附會，謠傳中藥行老闆夫妻染疫身亡，實在很誇張。