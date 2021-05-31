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台東一餐廳疫情下 今資遣15名員工停止營業

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

疫情嚴峻，台東縣內餐飲業配合防疫措施停止內用，僅提供外送、外帶服務，部分業者因疫情經營大受影響，一家老店聲稱不堪虧損，宣布停業，資遣店內所有勞工共15名。縣長饒慶鈴表示，業者已提報大量解雇計畫書，預計明天起停業營業，已要求社會處協助業者及勞工善後。

據了解，這家餐廳開業已經超過15年，是台東主要餐廳品牌之一，但近十多年來競爭太大，經營策略雖有調整，卻依然未明顯改善，碰上疫情，業者和員工都不肯退讓，成為疫情期間第一家大量解雇的業者。

縣府曾提出折中計畫，希望業者是勞工各退一步，如先試著協商休無薪假、提供半薪度過疫情或是由勞工先休特休假，但雙方都不肯退讓，只能依規畫啟動大量解雇流程，業者須依規定資遣員工。

「這不會是這波疫情的第一家」業界表示，餐廳不是政府要求完全停業的行業，資方和勞工協商先天吃虧，如果勞工又不肯退讓，類似情況難以避免，特別是部分吃到飽的餐廳，沒有外帶，影響更大，已經有多家被迫停業。

社會處長陳淑蘭說，目前縣府針對勞工紓困措施包括安心就業、安心即時上工等計畫，還有職訓生活津貼、失業給付及失業勞工子女就學補助等，縣民還有縣內專屬「因應新冠肺炎辦理民眾失業暨生活困難補助計畫」每月1萬4400元，最多可核發2個月。

疫情 失業 資遣 饒慶鈴 台東

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