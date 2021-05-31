花蓮公公打牌傳染媳婦 群聚確診累計12人

花蓮今天新增1名確診個案，累積32例，40多歲媳婦因為公公到案6556家打牌而染疫，她曾陪公公就醫，帶兒子去石雕公園玩，被匡列居家隔離後採檢出陽性，這也是該群聚案第12人確診。針對篩檢站採檢，衛生局呼籲，若無症狀者不用做快篩，並請民眾配合指定時間篩檢，勿佔用名額。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，案8283為40多位女性，是案7012牌友的媳婦，與先生、4歲兒子住在一起。26日陪公公到門諾醫院就醫，同日帶兒子前往石雕公園玩，公園當下沒有多少人。公公確診後，媳婦被匡列居家隔離，27日曾到國軍花蓮醫院做核酸檢驗，與先生及兒子都是陰性，沒想到於29日確診。

朱家祥說，縣府在花蓮市衛生所開設常態性篩檢站，到今天為止，共篩了917人，只有1名確診者，陽性率有0.12％，可說是非常低；醫師、護理師、醫檢師及行政人員共出動137人次。

他提醒，「篩檢停看聽」，若無症狀、無相關足跡都不用採檢，有接觸史、足跡重疊者，可到篩檢站採檢，而如果有症狀就應該立即就醫治療。今天鄉親反應非常熱烈，很多人預約電話都打不進來，因此今天提供2個預約號碼，只要在上班時間都可以打電話預約，非上班時間都可以用簡訊預約。不過需要請民眾配合指定時間篩檢，像今天有10位民眾預約篩檢卻沒有來，請大家不要佔用其他人的名額。