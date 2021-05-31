宜蘭傳統市場分流採購 林姿妙籲「一次買足一周量」

宜蘭縣今日好消息，本土案例加零，也無校正回歸，目前累積確診維持67人，居家隔離則有181人，縣長林姿妙仍強調「不可掉以輕心。」同時，她也宣布傳統市場防疫指引，透過分流採買以減少群聚風險，「不要跟菜販、親友聊天，快點買完離開，一次買足一周量。」

每到周末假期，傳統市場就會湧現採買人潮，縣府考量多起確診足跡與之有關，因此制定傳統市場防疫指引，分別針對市場、消費者進行防疫規範。前者隔周一休息，民眾以身分證末碼分流採買，單號為每周一上午和三、五、日，雙號則是每周一下午及二、四、六，盡量一次購足所需物資。

宜蘭縣13個傳統市場，由各鄉鎮市公所管理，市場和店家得做好環境清消、工作人員全程戴口罩，以及落實禁止內用、實聯制、人潮管制等作為。工旅處長李東儒表示，該防疫指引，主要是避免人潮群聚。除了戴口罩、實聯制，民眾可先擬定清單，抵達傳統市場後，以快速購買、減少停留、避免群聚為準則。