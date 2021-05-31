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轉傳中藥房夫妻確診死亡假消息 婦登門下跪道歉

中央社 / 基隆31日電

基隆一名婦人在LINE群組轉傳自來街一間中藥房老闆夫妻倆確診死亡假消息，造成老闆困擾，婦人得知訊息錯誤，今天到中藥房向老闆道歉，甚至一度下跪，盼老闆能原諒。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，基隆市至今已有2名老翁死亡，未料，這名婦人在LINE群組轉傳不實訊息，指自來街一間中藥房夫妻倆死在樓上，並附上消毒照片，提到騎樓正在消毒，呼籲大家近期不要前往此處。

婦人得知訊息錯誤後，今天特地帶著禮品到自來街這間中藥房向詹姓老闆道歉。她表示，消息是別人轉傳，至於是在哪個LINE群組她忘記了，對於未經查證散播假訊息感到抱歉。婦人一說完立刻下跪磕頭，詹姓老闆見狀連忙將婦人攙起，急忙說「不要這樣，澄清一下就好」。

詹姓老闆表示，謠言不但影響生意，周邊的里民也在謠傳中藥房老闆確診，自來街也因此封街，假訊息甚至還傳到中南部，連親戚都來關切，讓他非常困擾，感謝里長與基隆市議員鄭文婷的協助，才能找到這名婦人，他也知道對方是無心之過，不會再追究，只希望能澄清，讓街坊鄰居知道中藥房沒有人確診。

中藥 基隆 LINE

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