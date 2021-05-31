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自主封城乘客數驟降 基市公車減班部分路線停駛

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車處公告6月1日起調整發車班次，部分路線減班，部分路線取消夜間公車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處公告6月1日起調整發車班次，部分路線減班，部分路線取消夜間公車。記者邱瑞杰／攝影

國內疫情嚴峻，民眾形同自主封城。基隆公車處考量搭車人數僅約3級警戒前的2、3成，決定從6月1日起調整發車班次，部分路線減班，部分路線取消夜間公車，還有部分路線停駛，未來再視疫情變化調整因應。

基隆市公車處公告指出，近日因新冠肺炎疫情日趨嚴峻，目前全國防疫等級升級到3級警戒。中央為加強防疫，決定讓學生停課，建議上班族居家辦公，民眾減少外出買菜、社會交際等行為，導致公車載客人數驟降，配合整體防疫措施，決定調整各路線公車班次，6月1日開始實施。

公車處長陳新埤說，5月中旬3級警戒開始時，公車處已彈性調整公車班次，每天減少110班次。目前每天搭乘公車人數，約只有本土疫情爆發前的2到3成，因為3級警戒已延長到6月14日，多數民眾減少外出，決定自6月1日起再調整減少220班次。

陳新埤說，過去公車每天行駛1100班次，兩次減班共330班次，減少約3成，依目前搭乘率評估，不致造成擁擠情況，影響防疫。

公車處分析5月間各路線公車搭車人數，提出新的班次班，其中105、108、109、205、508、608、801、802線停駛。101、104、202、501線夜間公車取消。公車發車相關問題可洽詢公車總站(02)2425-1768、2422-6276，上公車處網站查詢，網址https://www.klcba.gov.tw/。

基隆市公車處公告6月1日起調整發車班次，部分路線減班，部分路線取消夜間公車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處公告6月1日起調整發車班次，部分路線減班，部分路線取消夜間公車。記者邱瑞杰／攝影

公車 疫情 基隆

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