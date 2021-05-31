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齊抗疫！中國佛教會贈防疫物資 林姿妙感謝民力無窮

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
捐贈儀式在消防局舉辦，因疫情影響，縣長林姿妙改以視訊方式代表縣府受贈。圖／宜蘭縣政府消防局提供
捐贈儀式在消防局舉辦，因疫情影響，縣長林姿妙改以視訊方式代表縣府受贈。圖／宜蘭縣政府消防局提供

宜蘭縣疫情爆發以來，累積確診67人，不只前線抗疫的醫護人員，就連消防局救護人員出勤時，也需要穿戴防護裝備，每日用量累積起來可不少。對此，中國佛教會今日特別捐贈宜蘭縣政府防疫物資一批，因疫情影響，縣長林姿妙改以視訊方式代表縣府受贈。

消防局為確保救護人員執勤安全，自5月26日起，凡是執行一般救護勤務者，除了外科口罩、手套外，還得穿著隔離衣、全罩式護目面罩，以提升防護層級。宜蘭縣消防局緊急救護科表示，每月平均2000件救護，每次出勤一組2人，隔離衣就要使用4000件。若載送疑似確診等民眾，救護人員還得再穿戴髮帽、鞋套、防護衣，全副武裝平均每日約10套。

各界捐防疫物資，不只個人，也有企業、藥廠等單位，百年歷史的中國佛教會也熱心響應，捐贈防護衣、隔離衣各1000件，以及200個護目鏡，以守護第一線執勤人員安全。林姿妙表示，政府資源有限，民眾愛心無窮，本次捐贈盼能拋磚引玉，形成正能量循環。

中國佛教會今日至宜蘭縣消防局，捐贈防護衣、隔離衣各1000件，以及200個護目鏡。圖／宜蘭縣政府消防局提供
中國佛教會今日至宜蘭縣消防局，捐贈防護衣、隔離衣各1000件，以及200個護目鏡。圖／宜蘭縣政府消防局提供

林姿妙 疫情 佛教

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