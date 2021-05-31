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花蓮慈濟研發防疫隔離罩 提升救護人員安全

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院贈送花蓮縣消防局130組防疫隔離罩，提升防疫救護的安全與保障。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院贈送花蓮縣消防局130組防疫隔離罩，提升防疫救護的安全與保障。圖／花蓮慈濟醫院提供

隨著疫情升溫，第一線消防救護人員防疫更顯重要，花蓮慈濟醫院設計出一款防疫隔離罩，不但收納起來只有約A4大小，只要攤開來就能使用，防止飛沫感染，醫院贈送花蓮縣消防局130組防疫隔離罩，提升防疫救護的安全與保障。

慈濟研發出新的防護隔離罩構造簡單，可罩住病患大半身體，只要打開包裝、扣上背帶、攤開就可使用，一體式的透明罩，用於擔架或救護車推床上，保護救護人員不受感染。

花蓮慈濟醫院指出，防疫隔離罩主要開發者是花蓮慈院急診部賴佩芳醫師，同時身兼救護義消副大隊長。去年疫情發展期間，為了提升對出勤救護隊員的保護，花蓮慈濟醫院急診部、教學部、總務室工務組及創新育成中心與花蓮縣消防局高級救護技術員合作，研發設計適用於到院前緊急救護的防疫隔離罩。

賴佩芳醫師說，使用防疫隔離罩預留呼吸管道與自動心肺復甦機的空間，只需不到1分鐘的架設時間，救護員能在使用防疫罩的同時，進行所有原本應該進行的救護作業。防疫隔離罩雖然是單次使用拋棄式設計，但是採用可回收材質製作，降低對環境的負擔。

花蓮慈院王志鴻副院長表示，每當有需要醫療救護的個案出現，往往都是消防救護隊員與急診醫護團隊，接力守護民眾生命健康，如果一開始做好防疫措施，對民眾、救護隊員及醫療團隊都是很重要的保護。

消防局長林文瑞表示，這次慈濟醫院捐贈給消防局的130組防疫罩，不僅讓第一線防疫人員可以安心值勤，減少被感染的風險，也讓鄉親的生命獲得更多保障。

花蓮慈濟醫院研發的防疫隔離罩，收納起來只有約A4大小，只要攤開來就能使用，防飛沫感染。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院研發的防疫隔離罩，收納起來只有約A4大小，只要攤開來就能使用，防飛沫感染。圖／花蓮慈濟醫院提供
慈濟研發出新的防護隔離罩構造簡單，可罩住病患大半身體，只要打開包裝、扣上背帶、攤開就可使用。圖／花蓮慈濟醫院提供
慈濟研發出新的防護隔離罩構造簡單，可罩住病患大半身體，只要打開包裝、扣上背帶、攤開就可使用。圖／花蓮慈濟醫院提供

慈濟 疫情

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