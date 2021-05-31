夜市停業損失慘重 台東攤商盼政府納入紓困補助

台東夜市從5月中配合政策停業迄今，許多攤商生計都受影響，台東市觀光夜市促進會常務監事羅永豐今天說，小攤商無照沒有公司行號，甚至沒勞健保，是這段期間受害最重的團體，但紓困卻常被排除在外，希望政府可考量納入紓困對象。

羅永豐今天致贈衛福部台東醫院醫護人員物資，受訪時提及小攤商的困境。不僅有攤商食材因停業損耗，也有剛開的店馬上喊停，20萬多元投入都白白損失，又怕群聚，只能在自家田裡擺攤加減賣，生意少得可憐。

他說，攤商配合防疫政策無預警停業，當時正逢周六，而周六日是營業額最高的時候，貨都已經叫齊，很多攤商的食材不能長久保存鄉，都被損耗掉，如一攤做海鮮的因蚵、蝦不能久冰會失鮮，損失2、3萬元。

原本停業到5月28日，但目前延到6月14日，往後疫情是否能控制還很難說還，可能會再往後延，雖說防疫不分你我，但攤商還是要過生活，今天行政院長蘇貞昌要談紓困細節，小攤商無照，沒有公司行號和勞健保，一直反映要爭取補助，因為目前是最弱勢、 受害最直接最重的一群。

攤商們說，不能開業就等同失業，沒有收入，有面臨車貸、房租及生活上等固定開銷，加上配合停業食材、材料損失，都沒有任何緩衝時間和配套，全都要由攤商自行承受，希望政府能規畫配套納入補助範圍。