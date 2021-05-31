疫情下送餐關懷不打烊 門諾基金會日送670個餐盒

防疫警戒進入3級，門諾基金會的日照中心、長照據點暫停，原本仰賴「共餐」的長者，部分轉為送餐方式，加上原本個案，每天送出約670個餐盒，負擔雖沉重但傳遞關懷不打烊。

門諾基金會自民國87年開辦送餐服務，20多年來送出了近300萬個餐盒，服務的長輩超過4000名。送餐員每週6天、每天2餐提供送餐服務，星期日則由企業協助假日送餐。送餐到府的服務、社工員的定期訪視，更傳達溫暖的關懷與問候。

因為疫情關係以不接觸送餐為主，送餐員將餐盒放在掛置於戶外的保溫袋中，再由長者自行取用；若是行動不便的長者，仍依照需求處理。

門諾基金會執行長邱燕銀表示，目前除了全額補助第一線服務人員辦理防疫險之外，也配發酒精、防護面罩、護目鏡等，提醒第一線服務人員在服務的同時，也要保護好自己。

多數獨居長者一天之中，唯一會見到的人就是送餐員，因此平時長者除了期待餐點的到來，也是期待和送餐員打招呼、互相問候。

負責壽豐鄉的送餐員陳孝祈說，許多長者或許是因為資訊接收管道不多，因此送餐的時候，也會藉機宣導防疫措施、告知長者目前疫情的情況，希望增加長者們的防疫意識。

負責美崙地區的送餐何姓志工說，擔任送餐志工將滿3年，平常跟長輩們相處就像朋友，像是一位行動不便獨居的阿公，就曾要求他幫忙換燈泡、請他教學使用3C產品，他也樂於幫忙。

邱燕銀指出，門諾基金會期盼盡力做好防疫措施、維持送餐服務的量能，讓長者們在疫情下仍能「好好吃飯」。此外目前門諾基金會也運用滙豐銀行去年所發起的防疫專案款項，購買物資與乾糧，預計下週陸續配發給所服務的個案，讓長輩們放在家中備不時之需。