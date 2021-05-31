基隆義二路商圈改回柏油路面 保留兩側地磚、路燈

基隆市義二路路面鋪設的地磚多處破損，初期重鋪顏色相同或相近地磚補救，後來索性覆蓋瀝青效果救急，不只街景變樣，路面不平也讓騎士多有怨言。市府工務處已發包刨除地磚，改回柏油路面，預計7月間可完工。

相同狀況也曾發生在信三路，這條道路2011年改鋪地磚，串連基隆港東岸碼頭和義二路商圈，事後檢討未如預期吸引郵輪觀光客。由於鋪面長期被車輛輾壓破損，除影響行車，地磚凹凸不平，車輛經過會發生聲響，夜間擾人清夢，產生民怨，市府在2019年花費415萬元，挖除地磚重鋪瀝青。

市府工務處養護工程科長簡翊哲說，在與地方人士商議後，決定義二路比照信三路，刨除地磚改回柏油路面。義二路施工路段長度雖是信三路的兩倍，但因不用施作水溝，工程經費是500多萬元。

簡翊哲說，考量義二路形象商圈的造型路燈管線配置等因素，義二路不會像信三路一樣，把路面所有地磚都刨除。未來道路兩側會保留一小部分地磚，但道路中間大部分行車區域都會改鋪柏油路面。

工程單位近期已進場施工，先在義二路兩側刨除地磚「畫出一條線」，以利未來全面刨除道路中間區域地磚時，加快速度。未來重鋪柏除路面之後，收邊也會比較方便。