快訊

全台18縣市豪雨或大雨特報 氣象局示警雲嘉將有大雷雨

中和康復之家爆群聚！ 衛生局證實29人PCR陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍14縣市防疫會議 徐榛蔚爭取現金補助

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨今天與藍營執政縣市召開「共同防疫聯盟」視訊會議，花蓮縣長徐榛蔚希望士農工商能有更高的補助方案。圖／翻攝花蓮縣政府直播
國民黨今天與藍營執政縣市召開「共同防疫聯盟」視訊會議，花蓮縣長徐榛蔚希望士農工商能有更高的補助方案。圖／翻攝花蓮縣政府直播

國民黨今天與藍營執政縣市召開「共同防疫聯盟」視訊會議，花蓮縣長徐榛蔚表示，除了極力爭取疫苗提供鄉親施打，也希望士農工商能有更高的補助方案，並能將貸款無息延長1年、勞工紓困貸款增加到50萬元，讓民眾度過難關。

徐榛蔚說，這次疫情影響各行各業，跟去年比起來更嚴重，因此，其中最急迫的是貸款負擔，盼本金可無息延長1年，利息也能延繳，解決民眾還本金的燃眉之急。再來是農漁民補助不一致，農民是1萬元，漁民則是3萬元補助，要求農漁牧業補助能有一致性並能提高補助金。

還有部分小吃店、流動攤販沒有商業登記；部分勞工無固定雇主、沒有參加工會，沒有辦法領取補助，希望中央納入補助範圍。另勞工紓困貸款跟去年一樣為10萬元，但在今年疫情重大影響下，許多人失業或領不到薪水，貸款應提高到50萬元，讓勞工度過難關。

因徐榛蔚上午關心快篩站運作情形，由秘書長張逸華代表參與會議，他指出，要疫苗是全台縣市迫在眉睫的訴求，花蓮第一優先施打疫苗的醫護人員有2萬1千人，但目前只有8800劑，施打率僅4成左右，希望花蓮能有有60萬劑，讓符合施打的鄉親都打得到疫苗。

疫苗 徐榛蔚

延伸閱讀

花蓮縣府設採檢站 210人受檢呈陰性

單日9例疫情擴大 花蓮採購5萬劑快篩、急徵退休醫護

花蓮公布足跡保留多 網友炸鍋怒：難道要我們去博杯？

人命關天！ 徐榛蔚籲中央開放地方民間買疫苗

相關新聞

藍14縣市防疫會議 徐榛蔚爭取現金補助

國民黨今天與藍營執政縣市召開「共同防疫聯盟」視訊會議，花蓮縣長徐榛蔚表示，除了極力爭取疫苗提供鄉親施打，也希望士農工商能...

林家小館疫情連環爆 台東縣府補助太麻里、金峰鄉加強防疫

新冠肺炎疫情從本月25日起連環爆，迄今累計13例確診，絕大多數集中在金峰、太麻里鄉，鄉內各地近日不斷對外徵募款防疫物資。...

影／籲依身分證尾數上傳統市場 林右昌：市場都管不好怎封城？

基隆市南興市場因為有新冠肺炎確診者經常前往採買停業多日，今天重新營業。基隆市長林右昌今早視察開市狀況時說，「如果連傳統市...

宜花募防疫計程車 基隆徵防疫員

疫情嚴峻，宜蘭、花蓮紛紛招募防疫計程車駕駛，宜蘭會有6輛，花蓮以日薪3500元加投保防疫險，招募8輛防疫計程車駕駛；另，...

桃教產籲：高三國三學生統一停課 比照基隆市

桃園市長鄭文燦今表示，將調查全市高中以下學生出席率，若全市缺課率超過2成，就會研議停課。桃園市教育產業工會認為，市府應該...

日薪3500元加防疫險 花蓮縣府招募防疫計程車駕駛

花蓮疫情升溫，昨天單天新增9例，累計21例確診，居家隔離人數也持續增加。縣府考量居家隔離、檢疫者就醫、複篩等交通需求，招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。