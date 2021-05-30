藍14縣市防疫會議 徐榛蔚爭取現金補助

國民黨今天與藍營執政縣市召開「共同防疫聯盟」視訊會議，花蓮縣長徐榛蔚表示，除了極力爭取疫苗提供鄉親施打，也希望士農工商能有更高的補助方案，並能將貸款無息延長1年、勞工紓困貸款增加到50萬元，讓民眾度過難關。

徐榛蔚說，這次疫情影響各行各業，跟去年比起來更嚴重，因此，其中最急迫的是貸款負擔，盼本金可無息延長1年，利息也能延繳，解決民眾還本金的燃眉之急。再來是農漁民補助不一致，農民是1萬元，漁民則是3萬元補助，要求農漁牧業補助能有一致性並能提高補助金。

還有部分小吃店、流動攤販沒有商業登記；部分勞工無固定雇主、沒有參加工會，沒有辦法領取補助，希望中央納入補助範圍。另勞工紓困貸款跟去年一樣為10萬元，但在今年疫情重大影響下，許多人失業或領不到薪水，貸款應提高到50萬元，讓勞工度過難關。

因徐榛蔚上午關心快篩站運作情形，由秘書長張逸華代表參與會議，他指出，要疫苗是全台縣市迫在眉睫的訴求，花蓮第一優先施打疫苗的醫護人員有2萬1千人，但目前只有8800劑，施打率僅4成左右，希望花蓮能有有60萬劑，讓符合施打的鄉親都打得到疫苗。