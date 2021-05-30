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林家小館疫情連環爆 台東縣府補助太麻里、金峰鄉加強防疫

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴宣布補助太麻里鄉、金峰鄉各50萬元，購買防疫物資。圖／縣府提供
台東縣長饒慶鈴宣布補助太麻里鄉、金峰鄉各50萬元，購買防疫物資。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情從本月25日起連環爆，迄今累計13例確診，絕大多數集中在金峰、太麻里鄉，鄉內各地近日不斷對外徵募款防疫物資。台東縣長饒慶鈴今天宣布，優先補助2鄉各50萬元防疫經費，協助購置防疫手套、口罩、防疫衣及酒精等物資。

饒慶鈴說，目前台東因林家小館疫情擴散，縣內本土確診案件升溫，各地民眾自發性防疫，如設立防疫站或消毒，縣府已召開2次16鄉鎮長會疫，了解各鄉鎮防疫物資整備狀況及需求量，縣府第一時間將分配給各鄉鎮第一線的防疫人員，為第一線防疫人員加油打氣，也期盼縣民攜手防疫共度難關。

她在昨天的疫情說明會中，也不斷批評居家檢疫者依然群聚、到處亂跑的情況，導致傳染給家人，連說多次「我真的不懂耶」。

事實上台東連日都有確診病例，已造成各地恐慌，雖然24日鄉公所才在全鄉消毒過，台東縣鹿野鄉永安村今天依然自動組成防疫消毒車，在村內如信仰中心聖安宮等地大消毒。

台東 疫情 饒慶鈴

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