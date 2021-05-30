林家小館疫情連環爆 台東縣府補助太麻里、金峰鄉加強防疫
新冠肺炎疫情從本月25日起連環爆，迄今累計13例確診，絕大多數集中在金峰、太麻里鄉，鄉內各地近日不斷對外徵募款防疫物資。台東縣長饒慶鈴今天宣布，優先補助2鄉各50萬元防疫經費，協助購置防疫手套、口罩、防疫衣及酒精等物資。
饒慶鈴說，目前台東因林家小館疫情擴散，縣內本土確診案件升溫，各地民眾自發性防疫，如設立防疫站或消毒，縣府已召開2次16鄉鎮長會疫，了解各鄉鎮防疫物資整備狀況及需求量，縣府第一時間將分配給各鄉鎮第一線的防疫人員，為第一線防疫人員加油打氣，也期盼縣民攜手防疫共度難關。
她在昨天的疫情說明會中，也不斷批評居家檢疫者依然群聚、到處亂跑的情況，導致傳染給家人，連說多次「我真的不懂耶」。
事實上台東連日都有確診病例，已造成各地恐慌，雖然24日鄉公所才在全鄉消毒過，台東縣鹿野鄉永安村今天依然自動組成防疫消毒車，在村內如信仰中心聖安宮等地大消毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言