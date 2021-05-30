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影／傳統市場重開市 林右昌：市場都管不好 怎麼封城？

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市南興市場今天重新開市，市府和市場自治會設置管制站，要求消費者掃瞄QR Code登錄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市南興市場今天重新開市，市府和市場自治會設置管制站，要求消費者掃瞄QR Code登錄。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市南興市場因為有新冠肺炎確診者經常前往採買停業多日，今天重新營業。基隆市長林右昌今早視察開市狀況時說，「如果連傳統市場都管不好的話，怎麼進行四級封城計畫？」並請民眾配合各項防疫措施。

中央疫情指揮中心18日公布的本土案例（案2089），市府疫調得知她從5月2日到16日間，除了13日沒去，每天上午都會到七堵區南興市場採買，要求南興市場隔天起停業，直到今早才重新開市。

基隆多處市場配合防疫暫時停擺，信義市場、果菜市場和南興市場都已重新開市，仍停業的市場為安樂市場，預計6月3日開市，成功市場停業到6月4日。八斗子漁市停業到6月1日，基隆廟口自主停業到6月1日下午4點。

林右昌上午前往南興市場了解開市情形，他說攤商都非常配合，一大早就到市場自治會管理室領取QR Code，並在身上貼紅色貼紙供識別。外地來的攤商也要採實名制，讓市府、自治會能掌握他們是從那裡來的。

南興市場是屬街道擺攤的開放空間，並非單棟建築物。市府產業發展處和市場自治會商討後，共設4個出入口進行實聯制人流管制，攤位也要提供QR Code供消費者掃瞄登錄，市府將專案稽查民眾是否戴口罩，違反規定當場舉發。

林右昌說，如果連傳統市場都管不好，四級封城怎麼執行。醫院要降載，傳統市場人流也要降載，降低密度避免群聚。

林右昌也呼籲民眾自主分流，依身分證字號尾數，單日單數、雙日雙數，分流採買。市府會觀察1到2天，如果無法做到自主分流，自主管理的話，就會強制執行，非常時期一切以防疫為重，請大家見諒。

基隆市南興市場今天重新開市，市府和市場自治會設置管制站，要求消費者掃瞄QR Code登錄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市南興市場今天重新開市，市府和市場自治會設置管制站，要求消費者掃瞄QR Code登錄。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 林右昌 傳統市場

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