基隆累計確診破百疫情吃緊 林右昌發退離職醫護徵召令
中央防疫指揮中心公布基隆確診個案已破百，市長林右昌今天說明14位新增確診個案，疫情吃緊，發起退離職醫護人員防疫照護徵召令，希望一起加入防疫照顧行列。
林右昌今天號召退離職醫護人員防疫照護徵召，工作內容係於基隆集中檢疫所、篩檢站及醫療院所擔任防疫照顧工作，甄試合格報到後到防疫任務截止；待遇比照雙北，醫師待遇每日津貼1萬元，護理人員每日津貼5千元，撥打專線（02）24230181分機1507或掃QR Code線上報名。
林右昌在下午線上記者會中，說明CDC公布基隆市共有14位確診個案，包括案7415是案3519成功市場攤商的太太，經採檢確診目前疫調中，另有3位是快樂城小吃店工作人員、1位小姑娘小吃店工作人員與2位曾到店內消費。
另外，還有1位身體不適自行就醫、1位洗腎患者、1位計程車司機目前都在進行疫調中。
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