花蓮縣政府30日設採檢站 供個案相關6行政區民眾快篩
花蓮縣近日確診數持續增加，縣府決定擴大篩檢，縣長徐榛蔚宣布，明（30）日在花蓮市衛生所設2個採檢站，個案所在行政區的花蓮市主權里、國魂里、主農里、國安里、民運里及吉安鄉光華村居民，若有接觸疑慮明天可以免費快篩，上下午兩時段各限量200人。
徐榛蔚說，匡列免費快篩的行政區共6個村里，都與個案相關，如萬華案、台南案家族群聚，今天新增的天佑帽行、遠傳門市店員等所在行政區，當地民眾若有身體不適或有顧慮，明天可到花蓮市新興路200號的花蓮市衛生所新冠採檢站快篩，費用全免。
明天快篩時間有兩個時段，上午9時到11時，以及下午2時至4時，每時段各200個名額，並請民眾攜帶智慧型手機、健保卡、原子筆前往。
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