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宜蘭今增5確診 林姿妙招募防疫護理隊齊抗疫

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣今天新增4例確診、1例校正回歸。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增4例確診、1例校正回歸。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣今天新增4例確診、1例校正回歸，累積66人染疫，目前161人居家隔離中。疫情升溫伴隨確診數增加，縣長林姿妙表示，醫護人力越來越吃緊，正規畫建立社區疫苗注射站；疫苗於昨日開打，第一線查緝、載送確診者的警消人員，將列為優先施打對象。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣近期新增案例、校正回歸數，都在0至10人之間，本周個案多與雙北有關。案7411是30多歲女性，案5340為其丈夫。案5340每日通勤宜蘭、新北，由於工作場所有人染疫，因此採檢也確診。案7411先前被匡列為居家隔離對象，5月27日有發燒、咳嗽現象，採檢後確診。

案7412為70多歲男性，曾與親戚案6211吃飯，而被匡列居家隔離。值得注意的是，案7412本身沒有任何症狀，但26日採檢後確診。

至於案7413、案7414是一對夫妻，曾於5月9日至10日和女兒、女婿，前往萬華旅遊並留宿一晚。在台北租屋、上班的女婿出現症狀，篩檢確診為案6924，夫妻倆隨即居家隔離，採檢都呈現陽性。

特別的是，案7729在台北篩檢確診，目前收治於新北市醫院。雖然近年他未回宜蘭也沒足跡，但其居住地在此，因此歸為宜蘭確診者。

足跡方面，案7411於5月23日中午，到過正好鮮肉小籠包五結店，而案7414於26日曾至冬山鄉的小米肉舖，且多日出現在羅東傳統市場。

疫情嚴峻之下，縣府著手規畫社區疫苗注射站，分為疫苗注射組、疫苗行政組。林姿妙也號召執業中或未執業的護理人員，一同加入社區防疫護理隊，有意者請洽衛生局醫政科。

關於新進疫苗已陸續分發各醫院，目前有681醫事人員等待接種。縣府表示，不只醫護人員，第一線查緝及載送確診病患的警察、消防人員，也會列為優先施打對象。

農業處長康立和表示，確診者足跡裡，不少接觸史與市場有關。在民眾減少出門情況下，縣府攜手農漁會、合作社，推出各式防疫組合箱，民眾只要動動手指，透過網路購物的方式，不出門也能安心買菜，詳情可至縣府官網查詢。

縣府招募護理人員，加入社區疫苗注射站服務。圖／宜蘭縣政府提供
縣府招募護理人員，加入社區疫苗注射站服務。圖／宜蘭縣政府提供
縣府攜手農漁會、合作社，推出各式防疫組合箱，讓民眾不出門也能安心買菜。圖／記者林佳彣翻攝
縣府攜手農漁會、合作社，推出各式防疫組合箱，讓民眾不出門也能安心買菜。圖／記者林佳彣翻攝
兩確診者足跡分別至正好鮮肉小籠包五結店、冬山鄉小米肉舖，以及羅東傳統市場。圖／宜蘭縣政府提供
兩確診者足跡分別至正好鮮肉小籠包五結店、冬山鄉小米肉舖，以及羅東傳統市場。圖／宜蘭縣政府提供

疫苗 居家隔離 衛生局

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