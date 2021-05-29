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日薪3500元加防疫險 花蓮縣府招募防疫計程車駕駛

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府今天起至6月1日，招募防疫計程車駕駛。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今天起至6月1日，招募防疫計程車駕駛。圖／花蓮縣政府提供

花蓮疫情升溫，昨天單天新增9例，累計21例確診，居家隔離人數也持續增加。縣府考量居家隔離、檢疫者就醫、複篩等交通需求，招募防疫計程車，預計招募8位，6個月合約期限內，日領3500元，預計訓練一周後就能上線。

去年疫情期間縣府就評估推出防疫計程車，但內部討論過後未上式上路。近日疫情嚴峻，縣內居家隔離、檢疫者由救護車負責接送，頻繁出入可能造成民眾恐慌。

縣府從今天起至6月1日，招募防疫計程車駕駛以「專車專人」方式提供服務，預計正取8人、備取12人；招募完成後，預計經過約1周的專業防疫訓練與在車內加隔離設施，就能上路。

縣府建設處長鄧子榆表示，依衛生局評估，防疫計程車未來會分為北區4輛、中區及南區各2輛，依衛生局調派，載送非確診的居家隔離者或居家檢疫者出外就醫，或是複篩等。

鄧子榆說，防疫計程車不會載送一般乘客，車內有防護隔離裝置，執行載送任務時會穿著隔離衣、戴醫療級口罩及手套，載送過程全程開車窗保持通風，載運完畢就進行全車徹底消毒，並由花蓮縣衛生局檢查。

縣府將給予防疫計程車駕駛每天每車3500元薪資，還會為駕駛投保防疫險，除了縣府給的日薪，車資也由使用者付費，雙方合約期6個月，視疫情狀況提前結束或延長，約期結束後，駕駛必須居家隔離14天，縣府也會補償無法營業的損失，每天2100元。

花蓮疫情升溫，縣環保局人員加強環境消毒。圖／環保局提供
花蓮疫情升溫，縣環保局人員加強環境消毒。圖／環保局提供

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