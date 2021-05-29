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三帖顧宜蘭！縣府祭藝文紓困 遭疑轉接中央的過水政策

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
點選縣府網站看藝文紓困公告，卻連結到文化部網頁，時代力量宜蘭黨部質疑，「縣府是轉接中央政府的過水政策」。圖／時代力量宜蘭黨部提供
點選縣府網站看藝文紓困公告，卻連結到文化部網頁，時代力量宜蘭黨部質疑，「縣府是轉接中央政府的過水政策」。圖／時代力量宜蘭黨部提供

嚴峻疫情衝擊各行各業，餐飲業、旅遊業等首當其衝，受到各界高度關注，然而藝文團體也是受災戶。宜蘭縣政府於27日提出「三帖顧宜蘭」中，也將其列為補助對象。對此，時代力量宜蘭黨部表示，點選縣府網站看公告，畫面卻連結到文化部網頁，就質疑「縣府是轉接中央政府的過水政策。」

宜蘭縣政府文化局長呂信芳表示，文化部先就因疫情造成立即性損失的單位、對象進行補助、補償，至於場館租賃也會減收租金，時間回溯至5月11日。

呂信芳提到，文化部祭出藝文事業營運損失補助專案先救急，縣府文化局會視中央公布紓困4.0方案後，再提出相關政策互補，「畢竟地方產業資源比較少，中央和地方要合作補助業者，而非重複利用資源。」他強調，縣府各局處有準備因應的補助方案，將視疫情發展，隨時公布消息，「絕對不會放任他們過不下去。」

另外，呂信芳補充說明，縣內立案逾140個藝文團體，現階段補助幫助度難關之餘，還得考量後續振興，文化局會做階段性的規劃。

文化局去年也針對縣內立案逾30個藝文團體、地方文化館補助，金額近360萬。呂信芳坦言，「今年看起來比去年嚴重，預期補助規模比去年規模大。」至於預算抓多少，他說疫情影響時間、範圍不定，損失也難以掌握，將視狀況做滾動性調整。

秘書長林茂盛說明，藝文團體紓困定位在彌補中央不足，將持續掌握其影響程度，並編列入111年年度預算，於10月送議會；只要議會年底審查通過，隔年1月便能進行紓困補助，他也懇請議會能給予支持。

嚴峻疫情衝擊，不少藝文團體展演因此取消或延期。此為蘭陽戲劇團。圖／宜蘭縣文化局提供
嚴峻疫情衝擊，不少藝文團體展演因此取消或延期。此為蘭陽戲劇團。圖／宜蘭縣文化局提供

新冠肺炎 疫情紓困

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