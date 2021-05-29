快訊

確診足跡超市、量販店遠勝超商 侯友宜都喊話少去

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

稻穗低頭了 台東一期稻抗旱成功

中央社 / 台東縣29日電

水情吃緊，「稻穗開始低頭了」台東農民露出笑臉指出，水稻抗旱成功，幾乎都已順利入漿，稻穗飽滿下垂，台東今年的一期稻可望豐收。

池上青農魏瑞廷今天上午巡視他的「神之米」稻田時，蹲在水稻旁，手指捏著稻穗，迸出1粒潔白的米粒，他開心說「入漿了 （稻穗已結米粒），抗旱成功了」。

望著飽滿下垂的稻穗，魏瑞廷表示，這4個月來很辛苦，早晚要到田裡關心是否有水，注意輪灌的時間，看到中央山脈上有烏雲就期盼能下雨，現在稻穗都已入漿了，水稻不需要那麼多水了。

「現在1個星期淹1次水就可了」鹿野鄉有機米產銷班班長涂進榮上午前往水稻田巡視時說，不用再忙著引水，雖然田間沒有水，但他也不擔心。

他表示，水稻在插秧初期要抑制雜草生長，所以要淹水，需水量大；接著在結穗後入漿時期，也需要大量水；現在入漿後，只要保持田裡濕濕的即可。

今天一大早就前往池上鄉關心水稻的農委會農田水利署台東管理處長莊進忠笑著說，「不敢說有百分百抗旱成功，但也有8、9成了」。

莊進忠指出，池上鄉萬安地區比較特殊，這星期台東管理處都利用預拌水泥車幫忙運水灌溉，應該也差不多有入漿，但這區域還需要用人工運水。

莊進忠說，雖然一期稻抗旱成功，但還是保持輪灌，希望這2天梅雨能到台東，「農作物有雨水會比較好，山上集水區也需要大量雨水，預備7月的二期稻灌溉，期望這幾天能降下2、300毫米的雨量」。

延伸閱讀

桃園宣布停供洗車業者自來水 鄭文燦：不配合者鉛封

「雜交水稻之父」 袁隆平助中國捧住飯碗

校園節水抗旱大作戰 裝省水器材回收雨水再利用

要讓大陸14億人都吃飽的雜交水稻之父袁隆平過世

相關新聞

疫情沒遊客機票變好訂 蘭嶼居民搭機不再擔心候補！

國內疫情嚴峻，民眾怕出遊染疫，少了遊客也讓以往一票難求的台東往返蘭嶼班機，機票變得好訂不少，就算目前減班一天往返僅各3班...

客運減班 基隆通勤族排隊憂群聚

全國疫情持續升溫，客運因此減班，讓到台北上班的基隆人回家路很辛苦，每天尖峰時間國光客運南京復興站牌大排長龍，憂心喊「這不...

花蓮足跡公布惹議 仁愛藥局願被揭露網讚「良心店家」

花蓮縣疫情今天再創新高，單日9例，累積21例確診，近日因縣衛生局足跡公布不完整，縣府雖拿出指揮中心確診個案資料發布原則，...

鼓勵宅在家用這招 林右昌宣布路邊停車格例假日全免錢

第三級防疫警戒將延到6月14日，基隆市長林右昌認為大家要減少不必要的移動是關鍵，今晚宣布自明天零時起，基隆市所有977格...

基隆小吃店等3起群聚案擴大清查 疫調追查超過200人

基隆市長林右昌今天下午說明基隆市小姑娘小吃店等3起群聚案的疫調進度，疫調追查超過200人。

免收市場租金！宜蘭市蘇澳鎮公所出招紓困助攤商

國內疫情不明朗，全國持續三級警戒，民眾減少外出、餐飲業禁內用等現況，人潮和消費力大減，嚴重衝擊市場和夜市經營。宜蘭市公所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。