稻穗低頭了 台東一期稻抗旱成功

水情吃緊，「稻穗開始低頭了」台東農民露出笑臉指出，水稻抗旱成功，幾乎都已順利入漿，稻穗飽滿下垂，台東今年的一期稻可望豐收。

池上青農魏瑞廷今天上午巡視他的「神之米」稻田時，蹲在水稻旁，手指捏著稻穗，迸出1粒潔白的米粒，他開心說「入漿了 （稻穗已結米粒），抗旱成功了」。

望著飽滿下垂的稻穗，魏瑞廷表示，這4個月來很辛苦，早晚要到田裡關心是否有水，注意輪灌的時間，看到中央山脈上有烏雲就期盼能下雨，現在稻穗都已入漿了，水稻不需要那麼多水了。

「現在1個星期淹1次水就可了」鹿野鄉有機米產銷班班長涂進榮上午前往水稻田巡視時說，不用再忙著引水，雖然田間沒有水，但他也不擔心。

他表示，水稻在插秧初期要抑制雜草生長，所以要淹水，需水量大；接著在結穗後入漿時期，也需要大量水；現在入漿後，只要保持田裡濕濕的即可。

今天一大早就前往池上鄉關心水稻的農委會農田水利署台東管理處長莊進忠笑著說，「不敢說有百分百抗旱成功，但也有8、9成了」。

莊進忠指出，池上鄉萬安地區比較特殊，這星期台東管理處都利用預拌水泥車幫忙運水灌溉，應該也差不多有入漿，但這區域還需要用人工運水。

莊進忠說，雖然一期稻抗旱成功，但還是保持輪灌，希望這2天梅雨能到台東，「農作物有雨水會比較好，山上集水區也需要大量雨水，預備7月的二期稻灌溉，期望這幾天能降下2、300毫米的雨量」。