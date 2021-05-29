疫情沒遊客機票變好訂 蘭嶼居民搭機不再擔心候補！

國內疫情嚴峻，民眾怕出遊染疫，少了遊客也讓以往一票難求的台東往返蘭嶼班機，機票變得好訂不少，就算目前減班一天往返僅各3班次，蘭嶼居民說：「不用候補的感覺真好」。

航空公司說，疫情影響，原本夏季一天往返各12班次，減班至早、中、晚3班次，19人座每班搭機人數平均15人，確實和往年班班客滿的情況有明顯改變，現場買票都還有機位。

每年只要過了清明節，就是蘭嶼的旅遊旺季，過去要搭機前往蘭嶼，幾乎是一票難求，A4大小補位單都是填寫到2、30張，甚至等了一天也補不到位，但現在疫情延燒，也改變了現狀。

「現在到機場買票畫位都有位子 ！」蘭嶼黃姓居民說，不要說過去，去年報復性旅遊，想要訂到票是天方夜譚，現在疫情嚴重，大家都怕出遊，沒有遊客，訂票輕鬆許多。

另楊姓居民說，「不用候補的感覺真好，飛機上都是熟悉的鄉親。」以前搭機都是外地客，現在都是自己人多，如果都能這樣該多好，不擔心買不到票，也不用候補等到天荒地老。