花蓮足跡公布惹議 仁愛藥局願被揭露網讚「良心店家」
花蓮縣疫情今天再創新高，單日9例，累積21例確診，近日因縣衛生局足跡公布不完整，縣府雖拿出指揮中心確診個案資料發布原則，表示一切「依中央規定」，仍遭網友群起砲轟。今天衛生局公布9例足跡，多半都「很單純、在自宅」，但有一處是位於吉安鄉的仁愛藥局，店家後來也上臉書自承確實有確診者到過，願意被公布是「讓民眾知的權利」，網友大讚「良心店家」，紛紛表示一定會支持。
衛生局長朱家祥今天公布9例足跡，集中在花蓮市與吉安鄉，多數都是自宅、娘家、到某醫院急診、到某診所就醫，或至美崙市場、重慶市場等，雖有路名或行政區域名，但絕大多數沒有明確地址或店名。唯有案7326足跡列出22日下午2時15分到20分，曾到吉安鄉中山路仁愛藥局領藥。
足跡公布後，該店家親友紛紛關切「為什麼只有你們被公布？」賴姓老闆娘在臉書貼文謝謝大家的關心，坦言確實有確診者到過，「至於足跡為什麼只有我被公布，我也不清楚」，但疫調時她有回答「我可以公布我們家，沒有問題」。
她還說，「疫情期間真的很恐慌～我們也是，店內也全面消毒完畢，次氯酸、酒精、 紫外線臭氧，我能用的都用盡了，謝謝大家的關心」。店家隨後在臉書粉絲頁貼文更正，確診者足跡時間是24日下午，並非是22日，並說明，確診者當天下午進入2分鐘，店內人員都有確實配戴口罩，也保持好社交距離，目前全屬自主健康管理；店家強調，都有次氯酸定點持續消毒，也會每小時酒精全面消毒，請大家不要恐慌。
相較縣府一切「依法行事」的保守作風，仁愛藥局不擔心生意受影響，勇於被揭露，讓網友讚爆真的是為民眾著想的好店家。
業者表示，「疫情期間真的很恐慌，我們也是，但站在社區藥局的角色，我們不可以後退」，希望坦承公布足跡「給民眾知的權利」，網友大力按讚、分享，並留言「謝謝您們的勇敢面對！反而讓我們不會感到慌亂～辛苦您們了！」、「謝謝你們誠實的告知，也是最有責任的做法，你們是最好最優秀的店家」。
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