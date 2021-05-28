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鼓勵宅在家用這招 林右昌宣布路邊停車格例假日全免錢

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鼓勵宅在家用這招，林右昌宣布路邊停車格例假日免收費。圖／基隆市政府提供
鼓勵宅在家用這招，林右昌宣布路邊停車格例假日免收費。圖／基隆市政府提供

第三級防疫警戒將延到6月14日，基隆市長林右昌認為大家要減少不必要的移動是關鍵，今晚宣布自明天零時起，基隆市所有977格的路邊收費停車格在例假日全面免收停車費，直到改列為二級警戒才恢復。

市政府表示，自從疫情提高警戒，鼓勵民眾在家防疫，減少不必要外出移動，在例假日時，民眾若因此宅在家，停車在公有路邊停車格一整天，甚至六日2天，將增加不少額外的停車費。

林右昌說，他很感謝大家配合防疫的努力，為了體恤市民並鼓勵大家假日宅在家裡、減少外出，他宣布，29日零時起，在第三級疫情警戒期間，基隆市所有977格的路邊收費停車格在例假日全面免收停車費，等疫情降至二級時，再重新恢復假日收費機制。

鼓勵宅在家用這招，林右昌宣布路邊停車格例假日免收費。圖／基隆市政府提供
鼓勵宅在家用這招，林右昌宣布路邊停車格例假日免收費。圖／基隆市政府提供

疫情 基隆 林右昌

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