鼓勵宅在家用這招 林右昌宣布路邊停車格例假日全免錢

第三級防疫警戒將延到6月14日，基隆市長林右昌認為大家要減少不必要的移動是關鍵，今晚宣布自明天零時起，基隆市所有977格的路邊收費停車格在例假日全面免收停車費，直到改列為二級警戒才恢復。

市政府表示，自從疫情提高警戒，鼓勵民眾在家防疫，減少不必要外出移動，在例假日時，民眾若因此宅在家，停車在公有路邊停車格一整天，甚至六日2天，將增加不少額外的停車費。