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疫調片段回憶 東縣不排除祭30萬元最重罰

中央社 / 台東縣28日電

案5469新冠肺炎確診者僅說出1項疫，調足跡但台東縣府卻接獲多起鄉民提供婦人未供出足跡。對於確者者「總是片段回憶」，台東縣長饒慶鈴今天說，不排除祭出30萬元最高罰鍰。

案5469為住在成功鎮，原在北部工作的60多歲婦人，22日全程戴口罩搭乘太魯閣432車次，由家人從玉里接回成功鎮家中，返家後均無外出、由家人送餐，24日發燒轉診後確診，匡列2人居家隔離。但疫調足跡引起東海岸鄉民疑慮，台東縣政府近日也接獲多起鄉民提供婦人未供出的足跡，衛生局展開重新疫調。

饒慶鈴指出，案5469足跡調查時總是「片段回憶」，縣府已向疾管署提出手機定位調查確切足跡，不排除祭出最重的新台幣30萬元罰鍰，「請趕快找回記憶」。

饒慶鈴嚴正呼籲確診鄉親，認真回想個人行蹤、採用實聯制APP，提供最正確資料，才能緊急通知更多鄉親注意或居家隔離，盡快阻斷傳播鏈。疫調不實者，依傳染病防治法規定可處6萬元到30萬元罰款。

台東縣今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者案7325，同樣是太麻里鄉「林家小館」新居落成聚會的關聯者，累計第6人確診，全縣確診患者目前8人。

饒慶鈴說明，案7325（20多歲、金峰鄉人，是案6105的女兒）為太麻里林家小館餐宴案延伸。18日從高雄搭火車至太麻里，由家人接回金峰鄉，直到24日都在住家附近商店購物，25日出現發燒症狀。

饒慶鈴表示，昨天已提前在太麻里鄉、金峰鄉設置社區快篩站，篩檢量83人次，全部陰性。另也劃設小區域普篩，提供太麻里北里村2、3、4、5、6鄰及金峰鄉新興村的鄉親，可前往衛生所快篩站進行採檢，提醒採檢民眾全程配戴口罩、勿搭乘大眾交通工具，減少感染風險。

饒慶鈴 台東 新冠肺炎

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