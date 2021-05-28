基隆小吃店等3起群聚案擴大清查 疫調追查超過200人

基隆市長林右昌今天下午說明基隆市小姑娘小吃店等3起群聚案的疫調進度，疫調追查超過200人。

林右昌說明，其中小姑娘小吃店原先匡列名單為16人，經調查新增2人，計18人，已全數聯繫上；其中11人完成篩檢、3人確診，也就是案5772、案3910、案6216，其餘7人採檢中。

金水灣小吃店原本工作人員名單為41人，有6人在市府的呼籲之下主動聯繫，更新工作人員名單為47人；目前已聯絡上37人，其中9人表示未在該處上班；已採檢10人，陰性2人，其餘等待結果。鑫水灣小吃店已取得工作人員名單計16人，已在聯繫中。

另外成功市場部分，總計匡列攤商68人，居家隔離26人，21人已完成檢查，1人陽性(案5208)、5人已於昨天晚8點完成採檢，結果尚未出爐，另轉介快篩42人，皆為陰性。