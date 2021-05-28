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免收市場租金！宜蘭市蘇澳鎮公所出招紓困助攤商

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳鎮公所免收公有零售市場租金，以及南方澳攤販廢棄物處費各3個月。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所免收公有零售市場租金，以及南方澳攤販廢棄物處費各3個月。圖／蘇澳鎮公所提供

國內疫情不明朗，全國持續三級警戒，民眾減少外出、餐飲業禁內用等現況，人潮和消費力大減，嚴重衝擊市場和夜市經營。宜蘭市公所和蘇澳鎮公所各自出招紓困，要與攤商和店家共體時艱。

宜蘭市公所紓困政策三箭齊發，首要就是免收轄下傳統市場、夜市6月份租金或清潔費。市長江聰淵表示，宜蘭市是全縣傳統市場最大聚集地，免收1個月租金造成短收金額逾165萬元，他也強調儘管如此，還是一定要做。

另外，宜蘭市公所也補貼攤商每月電費500元，分別是用電量高的7月和8月，以減輕業者用電負擔，總計逾740攤受惠，支出金額約74萬元。紓困第三箭則擴及市內一般店家，100家事業單位與市公所簽訂廢棄物清除處理契約，6月和7月將可免付處理費，市公所將少收約100萬元。

蘇澳鎮長李明哲表示，受到疫情影響，當地餐廳陸續歇業，供貨的生鮮蔬菓出貨量大幅下滑，就連路邊小吃攤也受波及。攤商無奈地說，這波疫情和去年相比，影響範圍更大，盼公所能伸援紓困。

鎮公所為減輕攤商經營壓力，不只免收中原、新馬公有零售市場共59攤，6月起3個月的租金，就連南方澳二處攤販集中區的53攤，則能免繳7月至9月廢棄物處理費。

宜蘭市公所祭出近期紓困政策，包含免收市場和夜市、一般廢棄物清除處理費，還有電費補貼。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所祭出近期紓困政策，包含免收市場和夜市、一般廢棄物清除處理費，還有電費補貼。圖／宜蘭市公所提供

疫情 傳統市場 蘇澳

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