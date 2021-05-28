免收市場租金！宜蘭市蘇澳鎮公所出招紓困助攤商

國內疫情不明朗，全國持續三級警戒，民眾減少外出、餐飲業禁內用等現況，人潮和消費力大減，嚴重衝擊市場和夜市經營。宜蘭市公所和蘇澳鎮公所各自出招紓困，要與攤商和店家共體時艱。

宜蘭市公所紓困政策三箭齊發，首要就是免收轄下傳統市場、夜市6月份租金或清潔費。市長江聰淵表示，宜蘭市是全縣傳統市場最大聚集地，免收1個月租金造成短收金額逾165萬元，他也強調儘管如此，還是一定要做。

另外，宜蘭市公所也補貼攤商每月電費500元，分別是用電量高的7月和8月，以減輕業者用電負擔，總計逾740攤受惠，支出金額約74萬元。紓困第三箭則擴及市內一般店家，100家事業單位與市公所簽訂廢棄物清除處理契約，6月和7月將可免付處理費，市公所將少收約100萬元。

蘇澳鎮長李明哲表示，受到疫情影響，當地餐廳陸續歇業，供貨的生鮮蔬菓出貨量大幅下滑，就連路邊小吃攤也受波及。攤商無奈地說，這波疫情和去年相比，影響範圍更大，盼公所能伸援紓困。