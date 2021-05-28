快訊

北市議員林亮君檢測呈陰性 助理吳崢也PCR陰性

3千劑AZ疫苗3天內打完目標 林右昌：現在進度超前

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
3千劑AZ疫苗3天內打完目標，林右昌：現在進度超前。圖／基隆市政府提供
3千劑AZ疫苗3天內打完目標，林右昌：現在進度超前。圖／基隆市政府提供

昨天新一批3千劑的AZ疫苗送到基隆市衛生局分配施打，基隆市長林右昌下令要在2天內打完，今天是第二天施打，林右昌晚間說明施打進度，指目前進度超前，他並表示，將積極再跟中央爭取新一批的疫苗，盡快擴大施打的範圍跟人員的比例。

林右昌說，目前基隆市各大醫院，總共撥了2000劑的AZ疫苗，據各院長回報，長庚醫院最快在明天就會提早施打完畢；另外部立基隆醫院已經施打比率達到84%，A1跟A2類的人員，施打率是百分之百，目前剩下還有100多人，在3天之內打完沒有問題；三總基隆分院A1及A2，共有66位醫護人員則都已經全數施打完畢。

林右昌也說，基隆市的醫師公會所屬的基層的診所的醫師們施打率已經達到90%；另外是牙醫師公會的醫師們施打率也已經達到90%。還有另外的1000劑，目前正在積極的施打當中，在3天內打完沒有問題，甚至還可以提前。

林右昌指出，針對基層醫療人員，包括護理人員、助理人員、行政人員等等，請衛生局彙整名單，未來會連同其他需要進一步施打的這些對象，積極的跟中央爭取新一批的疫苗，擴大施打的範圍跟人員的比例。

3千劑AZ疫苗3天內打完目標，林右昌：現在進度超前。圖／基隆市政府提供
3千劑AZ疫苗3天內打完目標，林右昌：現在進度超前。圖／基隆市政府提供
3千劑AZ疫苗3天內打完目標，林右昌：現在進度超前。圖／基隆市政府提供
3千劑AZ疫苗3天內打完目標，林右昌：現在進度超前。圖／基隆市政府提供

基隆 AZ疫苗 林右昌

延伸閱讀

基隆小姑娘群聚案15人染疫！闆娘的外甥女是老師 持續疫調圍堵

基隆小吃店疫情風暴再擴大 林右昌點名4家店堵防疫漏洞

疫苗拉起社區防線才有機走過疫情幽谷 林右昌有感發文

基隆市場、夜市多停業 林右昌：雙北傳統市場令人憂心

相關新聞

宜蘭首起確診者病逝 網傳救護車載遺體影片縣府怒重罰

宜蘭縣本土病例今天零確診，校正回歸也未增加，但有1人不幸去世，縣內累積61人染疫，174位居家隔離。另外，縣長林姿妙宣布...

單日9例疫情擴大 花蓮採購5萬劑快篩、急徵退休醫護

花蓮確診今天再增9例，累計21例。花蓮縣政府緊急採購5萬劑抗原快篩試劑，也招募退休及在家醫事人力加入，為未來可能設置的社...

揮別太魯閣號救難噩夢 台積電捐花蓮縣消防局新制服

台鐵408列次太魯閣號上月在花蓮撞車出軌，造成慘重傷亡，現場殘肢、屍塊四散慘如煉獄，花蓮及全台消防人員英勇挺進搶救，但制...

台東飯店業者送暖挺醫護！500份手工咖啡蛋糕送抵醫院

台東縣有飯店業者，有感於第一線醫護人員防疫辛苦，特別製作500份手工咖啡蛋糕，今天送到衛福部台東醫院，讓醫護人員收到蛋糕...

疫情升溫！蘇澳端午節逾一甲子祭港儀式 今年首度停辦

就怕人潮聚集成防疫破口，全台各縣市活動陸續暫停。宜蘭縣蘇澳鎮端午節海上龍舟賽，今年因應疫情改為龍舟友誼賽，仍於日前取消，...

民間防疫物資愛心一波波 醫護：熱騰騰葱油餅最暖心

因為全國防疫警戒第三級要延到6月14日，醫院、警察、消防單位等要持續堅持下去，從昨天起基隆很多扶輪社、民間單位、議員、宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。