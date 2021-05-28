3千劑AZ疫苗3天內打完目標 林右昌：現在進度超前
昨天新一批3千劑的AZ疫苗送到基隆市衛生局分配施打，基隆市長林右昌下令要在2天內打完，今天是第二天施打，林右昌晚間說明施打進度，指目前進度超前，他並表示，將積極再跟中央爭取新一批的疫苗，盡快擴大施打的範圍跟人員的比例。
林右昌說，目前基隆市各大醫院，總共撥了2000劑的AZ疫苗，據各院長回報，長庚醫院最快在明天就會提早施打完畢；另外部立基隆醫院已經施打比率達到84%，A1跟A2類的人員，施打率是百分之百，目前剩下還有100多人，在3天之內打完沒有問題；三總基隆分院A1及A2，共有66位醫護人員則都已經全數施打完畢。
林右昌也說，基隆市的醫師公會所屬的基層的診所的醫師們施打率已經達到90%；另外是牙醫師公會的醫師們施打率也已經達到90%。還有另外的1000劑，目前正在積極的施打當中，在3天內打完沒有問題，甚至還可以提前。
林右昌指出，針對基層醫療人員，包括護理人員、助理人員、行政人員等等，請衛生局彙整名單，未來會連同其他需要進一步施打的這些對象，積極的跟中央爭取新一批的疫苗，擴大施打的範圍跟人員的比例。
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