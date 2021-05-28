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基隆市區忠三橋變形緊急封橋 改建要11個月交通大改道

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市區忠三橋變形緊急封閉，改建要11個月交通大改道。記者游明煌／翻攝
基隆市區忠三橋變形緊急封閉，改建要11個月交通大改道。記者游明煌／翻攝

基隆市區老舊危橋忠二、忠三橋市府剛發包改建，日前巡檢發現忠三橋主梁明顯裂開變形，鋼筋鏽蝕混泥土剝落，市府今天下午為了安全考量緊急封橋，市府將施工改建，花費6千萬元，約要11個月，市區交通大改道。

市府工務處表示，前天在忠三橋巡檢過程中，發現有主梁明顯開裂變形，原有普遍保護層不足，並有混凝土剝落、鋼筋裸露鏽蝕加劇，經與相關技師討論後決定緊急封橋，啟動橋梁改建前置作業。

工務處養工科長簡翊哲說，忠三橋封橋後，行車的動線可改走左轉愛一路上成功一路或是走愛三路、忠一路繞道孝二路上高速公路；忠二橋及忠三橋改建工程，橋長30公尺，寬幅20公尺，2座橋梁會同步施工。

今天下午4點半市府展開封橋作業，警方到場維持交通，市議員張芳麗、童子瑋及莊榮欽等到場。議員指該橋為市區交通要道，要求做好交維及替代路線。

議員童子瑋說，因長期承載負重關係，造成橋下骨樑已經變形且有混泥土脫落的現象，已經有立即危險性。初步研判橋梁的維修要11個月，總經費約6千萬，施作範圍包含忠三陸橋及忠二陸橋，施工期間一定會影響市民的用路習慣，但為了維護大家的安全，希望這段時間請多體諒。

基隆市區忠三橋變形緊急封閉，改建要11個月交通大改道。記者游明煌／翻攝
基隆市區忠三橋變形緊急封閉，改建要11個月交通大改道。記者游明煌／翻攝
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童子瑋 基隆

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