基隆市區忠三橋變形緊急封橋 改建要11個月交通大改道

基隆市區老舊危橋忠二、忠三橋市府剛發包改建，日前巡檢發現忠三橋主梁明顯裂開變形，鋼筋鏽蝕混泥土剝落，市府今天下午為了安全考量緊急封橋，市府將施工改建，花費6千萬元，約要11個月，市區交通大改道。

市府工務處表示，前天在忠三橋巡檢過程中，發現有主梁明顯開裂變形，原有普遍保護層不足，並有混凝土剝落、鋼筋裸露鏽蝕加劇，經與相關技師討論後決定緊急封橋，啟動橋梁改建前置作業。

工務處養工科長簡翊哲說，忠三橋封橋後，行車的動線可改走左轉愛一路上成功一路或是走愛三路、忠一路繞道孝二路上高速公路；忠二橋及忠三橋改建工程，橋長30公尺，寬幅20公尺，2座橋梁會同步施工。

今天下午4點半市府展開封橋作業，警方到場維持交通，市議員張芳麗、童子瑋及莊榮欽等到場。議員指該橋為市區交通要道，要求做好交維及替代路線。