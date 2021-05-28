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宜蘭首起確診者病逝 網傳救護車載遺體影片縣府怒重罰

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
確診者病逝逝世後的處理過程，遭人拍攝影片且上傳網路，林姿妙深表遺憾。圖／宜蘭縣政府提供
確診者病逝逝世後的處理過程，遭人拍攝影片且上傳網路，林姿妙深表遺憾。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣本土病例今天零確診，校正回歸也未增加，但有1人不幸去世，縣內累積61人染疫，174位居家隔離。另外，縣長林姿妙宣布停辦2021媽祖文化節，一切以防疫為優先。

確診13人出現肺炎現象，其中1位病逝，這也是宜蘭縣內首起死亡個案。該名確診者為案2652、75歲男性，其患有高血壓、心血管疾病等等慢性病史，染疫後病情持續惡化，並轉入加護病房治療，經過醫師全力搶救及藥物治療，他仍於27日上午過世。而該名長者逝世後的處理過程，遭人拍攝影片且上傳網路，林姿妙深表遺憾。

衛生局長徐迺維說明，中央流行疫情指揮中心尚未公布該個案，礙於影片在網路上流傳，因此向指揮中心請示獲准，今日公布相關資訊。另外，救護車依規定不能載運遺體，縣府將依緊急醫療救護法第41條第1項，向救護車公司處以10萬元以上、50萬元以下罰鍰，若未改善將按次開罰。

對於有人散播影片，縣府將約談當事人，釐清責任歸屬並進行相關處分。徐迺維痛斥該行為相當不妥，「真的是不可原諒，一定會開罰」，並呼籲民眾尊重家屬感受。

徐迺維表示，南澳鄉碧候村出現2確診，考量當地生活和消費型態，其風險性絕對大於平地，衛生局派人於26日和27日前進當地，擴大篩檢1096位民眾。其中，6個案例出現快篩陽性，經過核酸篩檢分析全為陰性。

宜蘭宗教年度盛事2021媽祖文化節，原定9月中下旬登場，屆時安排3天遶境活動。民政處長吳志宏表示，參與者多數為不特定對象，且活動地點遍及各鄉鎮市，難以落實實聯制、戴口罩等必要性防疫措施。他也說，「疫苗施打狀況並未普及，辦理該活動存在感染風險。」經過審慎評估後，縣府忍痛取消，該活動1000萬經費尚未動支，將全數投入防疫使用。

宜蘭縣確診13人出現肺炎現象，其中1位病逝，這也是縣內首起死亡個案。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣確診13人出現肺炎現象，其中1位病逝，這也是縣內首起死亡個案。圖／宜蘭縣政府提供
民政處長吳志宏表示，考量疫情及活動辦理方式，忍痛決定取消2021媽祖文化節。圖／記者林佳彣翻攝
民政處長吳志宏表示，考量疫情及活動辦理方式，忍痛決定取消2021媽祖文化節。圖／記者林佳彣翻攝

衛生局 林姿妙 救護車

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